Críticas contra Thomas Tuchel por el 4-0 de Inglaterra ante Francia: “Deben quitarle la licencia de entrenador”

Mientras contra Argentina decidió defender, ante Francia salió con todo Inglaterra y Thomas Tuchel sorprende a todo el mundo.

Sorpresa en el Mundial 2026, la Selección de Inglaterra demostró un tremendo poderío ofensivo ante Francia que terminó goleado 4-0 en el primer tiempo. Esto sorprende mucho debido a que el cuadro de los ‘tres leones en su anterior choque se le vio asustado y dedicado a defender nada más.

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Thomas Tuchel fue el gran protagonista del anterior partido frente a Argentina debido a que pensó más en defender que atacar. En este caso, le costó la victoria y una fuerte crítica no solo de la prensa, sino también de los hinchas que volvieron a atacar en las redes sociales.

Los hinchas más que todo atacan al alemán debido a que no supo usar el poderío ofensivo que tenía. En vez de pensar en el 2-0, pensó en mantener el 1-0 a favor. Esto fue muy bien aprovechado por la Selección de Argentina que se sintió superior y con tantos ataques consiguió darle vuelta al resultado.

La críticas de los hinchas:

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Inglaterra sorprendió a una dormida Francia

El partido entre Francia vs. Inglaterra fue una real sorpresa. Nadie imaginó que el cuadro ‘galo’ sería superado con tanta facilidad en el partido por el tercer lugar. Un conjunto casi irreconocible, que simplemente a la hora de defender se les vio dormidos y sin poder hacer nada.

A los tres minutos de iniciado el partido Declan Rice ponía el 1-0 a favor de los ingleses. Esto no decía nada, pero dejaba una sensación que no era el mismo equipo que se había visto en la copa.

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Ya desde los 18 simplemente todo a favor de Inglaterra. Ezri Konsa sería el autor del 2-0. Después Bukayo Saka logró el 3-0 y 4-0 en los minutos finales de la contienda con grandes disparos imposibles de atajar para el golero Mike Maignan.

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