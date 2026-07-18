Antes del Francia vs. Inglaterra, Manchester United definió el futuro de Marcus Rashford

Ya se sabe que es lo que pasará con Marcus Rashford en el Manchester United después del Mundial 2026.

Marcus Rashford tiene ha tenido un importante resurgir en su carrera profesional. El atacante pasó de ser un futbolista que estaba sobrando a alguien importante nuevamente. Por eso desde el Manchester United tomaron una decisión sobre lo que pasará con él en el futuro.

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El periodista deportivo Fabrizio Romano confesó que la idea del cuadro de los ‘Diablos Rojos’ es que vuelva a Manchester tras su préstamo al FC Barcelona. El entrenador Michael Carrick quiere contar con él para esta nueva temporada después de lo hecho en el cuadro ‘Culé’.

Marcus Rashford en la Selección de Inglaterra (Foto: Getty).

Eso sí, la posibilidad de una venta no es algo que quede completamente descartada. No obstante, para que esto llegue a pasar tendría que haber un equipo top interesado en sus servicios. Eso sí, no saldrá nada barato, por lo que pensar en que termine en una liga menor es algo que no se contempla.

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Marcus Rashford en el Mundial 2026

Thomas Tuchel le dio minutos al atacante de 28 años de edad, pero no logró ser protagonista. Su puesto no fue en el once titular, sino más que todo como un actor secundario. Ingresando desde la banca en la gran mayoría de juegos en este Mundial 2026.

De los 8 partidos que disputó la Selección de Inglaterra, Rashford jugó en 6 encuentros, hizo 1 gol y dio 1 asistencia en 222 minutos en cancha.

Marcus Rashford frente a Panamá (Foto: Getty).

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Los equipos que se rumorea quieren a Marcus Rashford

Si bien no hay nada confirmado, se habla de varios equipos que quieren contar con los servicios del atacante. Pero todo se ha quedado en solo rumores típicos de un mercado de verano que seguro será muy intenso.

En este caso, el Fenerbahce es uno de los clubes que se habla mucho. Pero según el periodista Romano quedó completamente descartado que pueda irse a Turquía. Bayern Múnich y Real Madrid son otros de los equipos que se dice que podría ir.

En Inglaterra los grandes lo quieren en sus filas, pero posiblemente solo se logre con un buen dinero. Arsenal, Tottenham Hotspur y Aston Villa son los que están en la palestra según el portal Transfermarkt.

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