Cienciano desafía a Inglaterra y al resto del mundo con emotiva bandera: “Las Malvinas son argentinas”

Durante el partido ante Lanús por Copa Sudamericana, los hinchas de Cienciano defendieron a Argentina ante la polémica por las Islas Malvinas.

Cienciano perdió 2-0 ante Lanús en el partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugó en el Estadio Ciudad de Lanús de Buenos Aires, por lo que el ‘Papá de América’ fue visitante. Eso no impidió que lleguen hinchas peruanos hasta dicha cancha y que muestren su apoyo a la Argentina en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

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La actuación de Cienciano no fue buena y Lanús aprovechó para sacar una buena diferencia gracias a los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera de cara al partido de vuelta. Éste se jugará el próximo miércoles 29 de julio desde las 19:30 horas (de Lima, Perú) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Antes del partido, hubo un momento donde los jugadores de Lanús mostraron un cartel de agradecimiento a la Selección Argentina. Pero, lo llamativo apareció en la tribuna de los visitantes, es decir, donde estuvieron los hinchas de Cienciano.

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Hinchas de Cienciano apoyan a Argentina en la causa Malvinas

La poca cantidad de hinchas de Cienciano que llegaron al estadio de Lanús se dejaron ver con una bandera, que se volvió viral. Así como hicieron los jugadores de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, estos fanáticos peruanos lucieron una bandera: “Las Malvinas son argentinas”.

Así lució la bandera que los hinchas de Cienciano mostraron en apoyo a Argentina por Malvinas (X @icardo8).

Este gesto fue celebrado en las redes sociales de Argentina, ya que evidencian el apoyo de parte del Perú en esta causa, que ganó relevancia mundial en los últimos días. Es que algunos jugadores de la ‘Albiceleste’, luego de la victoria ante Inglaterra, exhibieron la misma bandera con el mismo mensaje que lo hicieron estos aficionados del conjunto cusqueño.

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Otra imagen de la bandera de los hinchas de Cienciano (Instagram @elalesi).

En las redes, muchos hinchas y usuarios valoraron el gesto y reafirma la buena relación que existe entre los ciudadanos argentinos y peruanos. Además, la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a ser tema de conversación, incluso a nivel mundial hasta con la participación de la Organización de las Naciones Unidas.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Cienciano y Lanús?

La serie entre Cienciano y Lanús se muda a Cusco donde el Inca Garcilaso de la Vega será el estadio sede. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de julio desde las 19:30 horas (de Lima, Perú). ‘El Papá de América’ necesita remontar un 0-2 para meterse en octavos de final donde espera Botafogo.

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