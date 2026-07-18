Luego del partido por el tercer puesto, queda la final para definir todos los premios. La gran disputa está por la Bota de Oro.

Kylian Mbappé marcó un doblete en el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra y quedó como máximo goleador del Mundial 2026. No obstante, queda un único partido: la final entre España y Argentina. El único que lo puede alcanzar y hasta quitar la Bota de Oro es Lionel Messi.

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Con su doblete, Mbappé llegó a 10 goles en este Mundial 2026 para liderar la tabla de goleadores. Lionel Messi tiene 8 tantos y debe disputar la final ante España. Por lo cual, para poder quedarse con la Bota de Oro deberá meter un hat-trick (o dos goles y una asistencia).

‘Kiki’ dio la cara por Francia en el duelo ante Inglaterra por el tercer puesto. El partido terminó en triunfo de ‘Los Tres Leones’ por 6-4, aunque el primer tiempo fue un contundente 4-0 inglés. El 10 de Francia respondió con un doblete en el complemento, pero no le alcanzó. Así, ‘Les Blues’ quedaron en el cuarto lugar y el combinado de Thomas Tuchel, en el podio.

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ASÍ ESTÁ LA TABLA DE GOLEADORES DEL MUNDIAL 2026

POS JUGADOR SELECCIÓN GOLES PJ 1 Kylian Mbappé Francia 10 8 2 Lionel Messi Argentina 8 7 3= Erling Haaland Noruega 7 5 3= Jude Bellingham Inglaterra 7 8 5= Harry Kane Inglaterra 6 7 5= Ousmane Dembélé Francia 6 8 7 Mikel Oyarzabal España 5 7 8= Ismaila Sarr Senegal 4 4 8= Julián Quiñones México 4 5 8= Vinícius Júnior Brasil 4 5

Por detrás de la lucha Mbappé-Messi, Erling Haaland fue uno de los más destacados jugadores del Mundial 2026. De hecho, anotó 7 goles en sólo 5 partidos disputados con Noruega. En tanto, Harry Kane y Jude Bellingham dieron la cara por Inglaterra y marcaron 6 goles cada uno, los mismos que Ousmane Dembélé de Francia.

Mikel Oyarzabal, que tiene 5 tantos, puede mejorar su posición en la tabla de goleo si le anota a Argentina con la Selección de España. Más atrás, Ismaïla Sarr, Julián Quiñones y Vinícius Júnior terminaron con 4 anotaciones.

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Con los finalistas definidos, las apuestas al ganador se disparan entre los usuarios peruanos que siguen de cerca el cierre del torneo.

¿Qué necesita Lionel Messi para ganarle la Bota de Oro a Kylian Mbappé?

Actualmente, Mbappé tiene ventaja en la lucha por la Bota de Oro. Tiene 10 goles anotados. Si Messi quiere ganarle esa contienda, no le alcanza con igualarlo en goles, salvo que haga una asistencia más en la final ante España.

A igualdad de goles, el primer criterio de desempate para ver quién queda arriba en la tabla de goleadores es la cantidad de asistencias. Actualmente, tanto el francés como el argentino poseen 4 cada uno. Por ende, se aplica el segundo criterio de desempate, menor cantidad de minutos disputados y, ahí, Kylian tiene ventaja (699 minutos y Leo tiene 621, pero debe jugar la final).

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Así, para que Messi le gane la Bota de Oro del Mundial 2026 a Mbappé debe anotar dos goles y una asistencia ante España o un hat-trick.

Cuadro completo del Mundial 2026

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la final España vs. Argentina?

Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium .

. Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.

14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium. Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.

13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo.

15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo. España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1.

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