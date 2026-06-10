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Dónde ver EN VIVO amistoso Portugal vs Nigeria: canales de TV y streaming online

Conoce todos los detalles para ver este amistoso internacional: Portugal vs Nigeria. Mira dónde ver el enfrentamiento previo al Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO el amistoso de Portugal vs Nigeria.
© Composición BOLAVIPDónde ver EN VIVO el amistoso de Portugal vs Nigeria.

La selección de Portugal disputa hoy su último gran examen de preparación antes de afrontar el Mundial 2026. El equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo se enfrenta a la siempre competitiva escuadra de Nigeria en territorio luso.

El encuentro se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiria. Este duelo es clave para los dirigidos por Roberto Martínez, quienes buscan ajustar sus últimas piezas antes de la gran cita que iniciará en suelo norteamericano.

Este compromiso amistoso le sirve a las “Águilas Superiores” de Nigeria como un termómetro de primer nivel. El conjunto africano no logró su boleto a la justa mundialista tras caer en el repechaje, por lo que aprovecha el duelo para consolidar su funcionamiento táctico de cara a sus próximos retos oficiales.

¿A qué hora juega Portugal vs. Nigeria?

El compromiso de preparación internacional arrancará en los siguientes horarios según tu ubicación geográfica:

  • México (CDMX): 13:45 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:45 horas
  • Chile, Paraguay y Venezuela: 15:45 horas
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 16:45 horas
  • España: 21:45 horas

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Canales de TV y streaming para ver el partido

Para que no te pierdas ninguna de las acciones de este partidazo, estas son las opciones oficiales disponibles en televisión y plataformas digitales:

Imagen

Portugal y Nigeria juegan el partido amistoso previo al Mundial 2026. (Foto: X).

El grupo de Portugal en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo, el combinado luso ha quedado ubicado en el Grupo K, un sector sumamente competitivo. La escuadra de Cristiano Ronaldo medirá fuerzas en esta primera fase contra la República Democrática del Congo, Uzbekistán y la siempre peligrosa selección de Colombia.

DATOS CLAVE

  • Portugal y Nigeria juegan hoy un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026.
  • El Estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria será la sede de este compromiso internacional.
  • ESPN y Disney+ transmitirán en vivo el encuentro para el público de Sudamérica.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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