Conoce aquí el horario, la sede y canales de televisión. Así no perderte ningún detalle de la inauguración del Mundial. Para el Perú entero.

El Mundial 2026 ya está aquí y la gran fiesta del fútbol internacional arrancará de manera oficial con una impresionante ceremonia de apertura. Millones de aficionados en territorio peruano esperan con ansias el pitazo inicial de la Copa del Mundo de la FIFA.

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La gran expectativa se centra en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México, el cual albergará el primer evento protocolar de este torneo tripartito. A continuación, te contamos todos los detalles de la programación oficial y las señales autorizadas para seguir la transmisión televisiva.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Perú?

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio a las 12:30 p.m. (hora de Perú). El show artístico y musical servirá como la antesala perfecta para el inicio de la cita mundialista en Norteamérica.

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Noventa minutos después del espectáculo de apertura, rodará el balón de manera oficial. El esperado partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica se disputará a las 2:00 p.m. (hora peruana).

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Horarios en el resto de la región:

México: 11:30 a.m.

Colombia, Ecuador y Panamá: 12:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1:30 p.m.

Argentina, Chile y Brasil: 2:30 p.m.

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¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en Perú?

Para seguir las incidencias del evento en directo desde Perú, los hinchas tendrán a su disposición opciones tanto en señal abierta como por televisión de paga y plataformas de streaming.

Según la información confirmada por boletines informativos desde FIFA, los canales oficiales encargados de llevar la transmisión a los hogares peruanos son los siguientes:

Señal abierta: América Televisión (Canal 4) y su aplicación oficial América TVGO.

Televisión por cable: DSports (DirecTV).

Streaming: DGO, ESPN, y para todo latinoamerica está Disney+.

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El encuentro de fondo marcará el debut de la selección mexicana dentro del Grupo A, abriendo un torneo histórico que por primera vez contará con 48 selecciones participantes.

Estadio Azteca tendrá la inauguración del Mundial 2026. (Foto: X).

DATOS CLAVE

La inauguración comenzará el jueves 11 de junio a las 12:30 p.m.

El Estadio Azteca albergará la primera ceremonia oficial del torneo.

México y Sudáfrica jugarán el partido inicial a las 2:00 p.m.