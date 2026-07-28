Gianni Infantino negocia acuerdo de 20 mil millones de dólares que cambiará los Mundiales para siempre

FIFA planea vender entre un 20 y un 30 por ciento de participación del Mundial a inversores privados. Donald Trump estaría involucrado en la negociación.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quiere seguir cambiando la Copa del Mundo. Luego del “éxito” reciente en el Mundial 2026, ahora planea una nueva revolución. Según informan medios como The Times y The Telegraph, está negociando la posibilidad de vender acciones del torneo a inversores privados por una cifra que alcanzaría las 15 mil millones de libras esterlinas, es decir, casi 20 mil millones de dólares.

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De acuerdo a las informaciones de los prestigiosos medios de comunicación, la FIFA quiere vender una participación de la Copa del Mundo, como si estuviera en la bolsa de acciones. Se estima que la intención de Infantino, junto al organismo, es dar una parte minoritaria, entre el 20 y el 30 por ciento, y que una nueva empresa maneje todo lo que tenga que ver con el Mundial.

Infantino planea vender acciones del Mundial (The Times).

También se dice que la FIFA ya habría alcanzado algunos acuerdos preliminares. Los montos de esta operación alcanzarían los 15 mil millones de libras esterlinas, una cifra que ronda los 20 mil millones de dólares. A su vez, las fuentes indican que la administración de Donald Trump estuvo en las negociaciones y que todo lo manejaría el banco JP Morgan.

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Gianni Infantino podría tener nuevo rol para los Mundiales

Con esta nueva idea que cambiará la historia de los Mundiales para siempre, Gianni Infantino también tendría otro rol. Su mandato como presidente de FIFA terminaría en 2031, pero ahora podría ser el comisionado de la empresa que quede a cargo de la Copa del Mundo. Con esto, también se espera que gane varios millones por este nuevo cargo.

Por supuesto, más allá de que Infantino maneja estas negociaciones, otros directivos de FIFA discuten el acuerdo, por el cual las 211 federaciones miembro recibirían participaciones en esta empresa. De todas maneras, se espera que el organismo tenga la participación mayoritaria.

Este cambio revolucionario para la historia de los Mundiales es catalogado como “una bomba nuclear”, según una fuente declaró al Times. La injerencia de Estados Unidos, la relación Infantino-Trump, el éxito de la Copa del Mundo y otros puntos provocarían toda esta situación que FIFA quiere aprovechar para sacarle más rédito económico.

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De todas maneras, esta noticia surge en medio de fuertes críticas, sobre todo desde Europa, contra Gianni Infantino por el Mundial 2026 y su trabajo en la FIFA. Javier Tebas, presidente de la FIFA ha sido uno de sus mayores detractores.

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