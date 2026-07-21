Tras salir campeón, España perjudica a Perú para la clasificación al Mundial 2030

En España están en contra de jugar el próximo Mundial 2030 con un total de 64 selecciones, esto perjudicaría a la Selección Peruana.

Las aspiraciones de la Selección Peruana de tener un camino más accesible rumbo al Mundial 2030 sufrieron un fuerte sacudón. Cuando la posibilidad de ampliar la cita mundialista a 64 selecciones empezaba a tomar fuerza para beneficiar a la CONMEBOL con más cupos directos, una voz de peso desde Europa salió a cruzar duramente a la FIFA.

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Se trata de Javier Tebas, presidente de LaLiga de España (reciente campeona de la Eurocopa), quien rompió el silencio en una explosiva entrevista con La Gazzetta dello Sport. El mandamás del fútbol español no solo atacó frontalmente la gestión de Gianni Infantino, sino que liquidó cualquier intento de expandir el torneo de naciones.

Javier Tebas (Foto: Getty).

El feroz ataque de Javier Tebas a la FIFA

Tebas no se guardó nada y apuntó directamente a la cúpula que rige el fútbol mundial, acusándolos de velar únicamente por intereses comerciales y de perjudicar el espectáculo y la salud del deporte rey.

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“La FIFA hace las cosas como le viene en gana, por sus propios intereses, no por el fútbol. Las pausas para hidratación son una FARSA. Las tenemos en LaLiga, pero solo cuando hace calor. Era mentira, era una pausa para PUBLICIDAD. Estamos gobernados por una institución que actúa en detrimento del fútbol”, disparó el directivo.

¿Por qué la postura de España perjudica a la Selección Peruana?

El punto clave que afecta de lleno a la ‘Blanquirroja’ radica en la negativa rotunda de las ligas europeas hacia el proyecto de albergar un Mundial con 64 países.

Un incremento a 64 participantes le otorgaría a Sudamérica prácticamente cupos asegurados para casi todas sus selecciones, facilitando enormemente el boleto de Perú a la cita de 2030. Sin embargo, la presión que ejerce la liga española —una de las potencias dominantes del fútbol actual— frena en seco esa posibilidad.

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“Ahora quieren un Mundial con 64 selecciones. No tiene sentido. El fútbol no se reduce al Mundial. Son las competiciones nacionales las que sostienen este deporte. Están DESTRUYENDO el fútbol por un evento que dura 40 días e involucra a una minoría de jugadores”, aseveró Tebas.

Pide la cabeza de Gianni Infantino

Para cerrar su contundente mensaje, el presidente de LaLiga dejó en claro que la relación entre las ligas top de Europa y la dirección de la FIFA está completamente rota, exigiendo cambios drásticos en el máximo organismo.

“Creo que el tiempo de Infantino se acabó. Pero él tiene el apoyo del sistema, de las federaciones. Este es el sistema, y es un sistema PODRIDO en su esencia”, sentenció.

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Con este panorama, la postura del fútbol español deja a la Selección Peruana sin el “salvavidas” de los 64 cupos. De mantenerse el rechazo de las potencias europeas, la ‘Bicolor’ tendrá que disputar la clasificación al Mundial 2030 bajo la exigencia habitual de las Eliminatorias Sudamericanas.

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