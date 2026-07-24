El dineral que FIFA tendrá que pagarle a FC Barcelona tras la lesión de Frenkie De Jong con Países Bajos

Frenkie De Jong sufrió una complicada lesión en la rodilla que lo tendrá alejado de las canchas un buen tiempo. Desde FIFA apoyarán a FC Barcelona con un aporte económico gracias a una normativa.

Terminó el Mundial 2026 y con ello se dieron algunas noticias importantes para los distintos equipos que tienen a los seleccionados. Este es el caso de un Frenkie De Jong que disputó el torneo con una complicada lesión en la rodilla y que claramente no lo hizo destacar en el nivel esperado con Países Bajos. Ahora que se confirmó el diagnóstico, desde FIFA realizarán una colaboración económica.

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“Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas”; se aprecia en el comunicado oficial que emitió FC Barcelona el pasado 23 de julio.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución… pic.twitter.com/4b7aBvyK5Q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

Perteneciendo a las filas de FC Barcelona durante el tiempo que se disputó el Mundial 2026, existe una reglamentación FIFA en donde tendrá que hacerse cargo de una ayuda financiera hacia el club dueño de los derechos del jugador que defendió los colores de su selección, en este caso Países Bajos. Hablamos de una cifra máxima de 7,5 millones de euros durante un periodo de 365 días.

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Es decir, el cálculo de esta normativa se realiza con la cantidad de 20.548 euros al día y la cantidad definitiva dependerá del tiempo que Frenkie de Jong permanezca fuera de las campos de juego, así que desde FC Barcelona deberán estar muy al pendiente de la evolución de su jugador en todo sentido. La rotura del ligamento lateral interno implica una recuperación duradera, así que es importante tener en cuenta que el volante llegó lesionado del Mundial 2026.

Fuente: Getty Images.

El mensaje que compartió Frenkie De Jong tras confirmarse su lesión

Luego del comunicado oficial por parte de FC Barcelona, fue el propio Frenkie De Jong quien publicó un amplio mensaje en redes sociales para explicar cuál es la verdadera situación del caso. Con algunas acusaciones por parte de los hinchas culés respecto a una presunta falta de compromiso del volante, se despejan todas estas dudas y se confirmó que una cirugía no es necesaria en la lesión sufrida.

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“Me resulta difícil ver cómo se cuestiona mi relación y compromiso con el club a causa de informaciones falsas. El fútbol lo es todo para mí y siempre he dado lo que tengo por el club y mi país. Durante la Copa del Mundo, me lesioné la rodilla. El único desafío era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera he hecho eso siempre que he podido contribuir al equipo. Afortunadamente no es necesario una cirugía y ahora estoy enfocado en mi recuperación y en volver al campo lo antes posible”; publicó Frenkie De Jong.

Fuente: @frenkiedejong

DATOS CLAVES

Frenkie de Jong sufrió una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

sufrió una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. FC Barcelona comunicó la lesión de Frenkie de Jong el 23 de julio.

comunicó la lesión de el 23 de julio. FIFA pagará hasta 7,5 millones de euros al FC Barcelona por la lesión.