FIFA investiga dos partidos de España en el Mundial 2026 tras alerta por apuestas deportivas

La selección española vuelve a estar en el centro de la atención por una información que sacude al Mundial 2026.

La selección de España, flamante campeona del Mundial 2026, vuelve a estar en el centro de la atención internacional. Esta vez no por su rendimiento en la cancha, sino por una información revelada por el prestigioso medio ‘The Athletic’, que asegura que la FIFA abrió una investigación relacionada con dos compromisos disputados por la ‘Roja’ durante el torneo.

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De acuerdo con el citado medio, las autoridades analizan posibles irregularidades vinculadas a apuestas deportivas en el empate sin goles frente a Cabo Verde y en la acción en la que fue anulado un gol de Ferrán Torres durante la victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita.

Por el momento, no existe una acusación formal contra futbolistas o integrantes del seleccionado europeo y la investigación se encontraría en una etapa preliminar.

[DEPORTES] Según THE ATHLETIC, la FIFA abrió una investigación sobre dos partidos de España que podrían estar "arreglados por apuestas deportivas" durante el Mundial: las autoridades están examinando el empate contra Cabo Verde y el gol anulado a Ferrán Torres contra Arabia. https://t.co/cepLCUstcc pic.twitter.com/k9YB3fRGAL — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 23, 2026

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¿Qué partidos de España están bajo investigación?

Según la información publicada por ‘The Athletic’, los encuentros que están siendo revisados son el empate 0-0 ante Cabo Verde, correspondiente al debut de España en el Mundial, y el duelo frente a Arabia Saudita, en el que Ferrán Torres convirtió un tanto en los descuentos que posteriormente fue invalidado por el VAR por posición adelantada.

El medio británico señala que los organismos competentes buscan determinar si existieron movimientos irregulares en los mercados de apuestas relacionados con acciones específicas de esos compromisos. Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre el alcance de las pesquisas ni sobre posibles personas involucradas.

FIFA todavía no confirma sanciones ni responsabilidades

Hasta ahora, la FIFA no ha emitido un comunicado oficial confirmando el contenido de la investigación mencionada por ‘The Athletic’ ni ha anunciado medidas disciplinarias contra la selección española o alguno de sus integrantes. Por esa razón, el caso debe entenderse como una investigación en curso y no como una determinación de culpabilidad.

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De hecho, días después de concluir el Mundial 2026, la propia FIFA informó que su ‘Integrity Task Force’, encargada de monitorear la integridad de la competencia y los mercados de apuestas durante los 104 partidos del torneo, no detectó actividad sospechosa ni indicios de manipulación de encuentros en su evaluación general.

DATOS CLAVES

La FIFA investiga posibles irregularidades en apuestas en dos partidos de España.

Los partidos indagados son el empate ante Cabo Verde y el duelo contra Arabia Saudita.

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