Países Bajos vs Suecia EN VIVO Y GRATIS por el Mundial 2026: cronología y dónde ver por TV y streaming online

Países Bajos y Suecia protagonizan uno de los encuentros más interesantes de esta fecha del Mundial 2026, en un choque que puede ser determinante para sus aspiraciones en el Grupo F.
La selección neerlandesa intentará ratificar las buenas sensaciones mostradas en su debut, mientras que el conjunto sueco buscará sumar un resultado importante frente a uno de los equipos llamados a pelear por el título.
Sobre el papel, el equipo dirigido por Ronald Koeman parte con una ligera ventaja gracias a la calidad de su plantel y a figuras como Cody Gakpo, Xavi Simons y Tijjani Reijnders, quienes lideran el poder ofensivo neerlandés.
No obstante, Suecia llega con argumentos para dar pelea, especialmente por el gran presente de Viktor Gyokeres, atacante que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como una amenaza constante para las defensas rivales.
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La marea naranja se hace presente en Houston
Se realiza el calentamiento respectivo
Ambos equipos se encuentran realizando trabajos precompetitivos y todo va quedando listo para el inicio del partido.
¡Salen ambos equipos al campo!
Suecia y Países Bajos ya están sobre el terreno de juego realizando los ejercicios de calentamiento previos al encuentro.
¡Alineación confirmada de Países Bajos!
Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, Frenkie de Jong, Reijnders; Gakpo, Malen, Brobbey
Los nórdicos llegan entonados a este compromiso tras su debut apabullante al superar por 5-1 a Túnez. No obstante, para clasificar a la Copa del Mundo tuvieron una larga travesía. Pese a ser últimos de su grupo en las Eliminatorias (por detrás de Kosovo y Eslovenia, se ganó un lugar en los Playoffs vía la Nations League. En el Repechaje superaron a Ucrania y Polonia. En los amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo cayeron por 3-1 con Noruega e igualaron 2-2 con Grecia.
¿Cómo llega Países Bajos?
La selección neerlandesa aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras finalizar en el primer lugar de su grupo en las Eliminatorias Europeas, donde compartió zona con Polonia, Finlandia, Malta y Lituania. Antes del inicio del torneo disputó dos amistosos, con una derrota frente a Argelia y una victoria sobre Uzbekistán. En su estreno por el Grupo F, igualó 2-2 ante Japón en un partido muy disputado.
Posibles alineaciones de ambos equipos
Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.
Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien y Victor Lindelof; Jesper Karlström; Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Yasin Ayari y Elliot Stroud; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.
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¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Suecia?
Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Sports y DGO..
Perú: América TV Go, DSports Perú, DGO, Paramount+.
España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat.
Estados Unidos: FOX, Fox One, Telemundo, fuboTV, Peacock
Venezuela: Televen, Televen Stream
¿A qué hora juega Países Bajos vs Suecia?
En territorio peruano, el compromiso entre Países Bajos y Suecia comenzará a las 12:00 horas. Si te encuentras en otro país, revisa la programación correspondiente para conocer el horario exacto de inicio.
Costa Rica, México: 11.00 horas
Colombia, Ecuador: 12.00 horas
Bolivia, Venezuela, Chile: 13:00 horas
Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 13:00 horas
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 14:00 horas
España: 19:00 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Países Bajos y Suecia!
En esta cobertura podrás seguir minuto a minuto todas las incidencias del encuentro entre Países Bajos y Suecia, correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, que se disputará en el Houston Stadium.
Periodista con cuatro años de experiencia en medios digitales. Se desempeñó como redactora web en Pixxel, agencia de publicidad y marketing, y posteriormente como redactora web de Deportes en Infobae Perú, fortaleciendo su perfil en la cobertura informativa y la producción de contenidos para plataformas digitales.