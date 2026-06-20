Países Bajos vs Suecia EN VIVO Y GRATIS por el Mundial 2026: cronología y dónde ver por TV y streaming online

El Houston Stadium será sede de un duelo clave del Grupo F entre dos selecciones que necesitan sumar para acercarse a la clasificación.

Países Bajos y Suecia protagonizan uno de los encuentros más interesantes de esta fecha del Mundial 2026, en un choque que puede ser determinante para sus aspiraciones en el Grupo F.

La selección neerlandesa intentará ratificar las buenas sensaciones mostradas en su debut, mientras que el conjunto sueco buscará sumar un resultado importante frente a uno de los equipos llamados a pelear por el título.

Sobre el papel, el equipo dirigido por Ronald Koeman parte con una ligera ventaja gracias a la calidad de su plantel y a figuras como Cody Gakpo, Xavi Simons y Tijjani Reijnders, quienes lideran el poder ofensivo neerlandés.

No obstante, Suecia llega con argumentos para dar pelea, especialmente por el gran presente de Viktor Gyokeres, atacante que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como una amenaza constante para las defensas rivales.