Francia 1-0 Suecia EN VIVO Y DIRECTO GRATIS por el Mundial 2026: minuto a minuto vía América Televisión, DSports, Paramount+ y DGO

¡Se paraliza el planeta fútbol! Las luces del Estadio Nueva York/Nueva Jersey se encienden este martes 30 de junio para recibir un choque de alta tensión: Francia vs. Suecia se juegan la vida en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
La armada de Didier Deschamps llega blindada, invicta y con un Kylian Mbappé encendido que busca devorarse el torneo. Pero ojo, que Suecia no se la va a poner fácil; los escandinavos clasificaron con el cuchillo entre los dientes y apuestan a la potencia física de su dupla de oro, Viktor Gyökeres y Alexander Isak, para dar el golpe definitivo del certamen. ¡Aquí no hay mañana! El que pierde, arma las maletas.
Francia vs. Suecia es el plato fuerte de hoy en el Mundial 2026. (Foto. X).
¿A qué hora juegan Francia vs. Suecia hoy en directo?
Para que no te pierdas ni un solo segundo de este partidazo, agenda bien el horario según tu ubicación geográfica:
- Perú, Colombia y Ecuador: 4:00 p.m.
- México: 3:00 p.m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 5:00 p.m.
- Argentina, Uruguay y Brasil: 6:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
Dónde ver EN VIVO Francia vs. Suecia: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026
Pizarras listas: Las alineaciones confirmadas del partido
Ambas escuadras salen con sus mejores armas al campo de juego. Aquí te dejamos el once que mandan los técnicos para arrancar el compromiso:
|Selección
|Formación confirmada
|Francia
|Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, M. Olise, Barcola; Mbappé.
|Suecia
|Zetterström; Lagerbielke, Stroud, Lindelöf; Svensson, Bergvall, Ayari, Gudmundsson; Elanga, Gyökeres, Isak.
Un detalle crucial que podría definir el destino del partido estará en el silbato de la máxima autoridad. El árbitro principal encargado de impartir justicia y calmar las revoluciones en este choque de alta intensidad será el riguroso colegiado neerlandés Danny Makkelie, conocido por su firmeza en torneos UEFA y quien estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan De Vries para garantizar el orden reglamentario.
Guía de canales: Dónde ver Francia vs. Suecia EN VIVO y ONLINE
Si quieres engancharte a la transmisión oficial, el minuto a minuto estará disponible en las siguientes plataformas de televisión y streaming:
- En Perú: Sintoniza la señal abierta de América Televisión o míralo en cualquier dispositivo vía América tvGO.
- En Sudamérica: La cobertura total llega gracias a las pantallas de DSports y la plataforma digital DGO (disponible también en Paramount+ según la región).
- En Colombia: No te despegues de la pantalla de Caracol Televisión y su portal digital.
- En España: Disfruta del encuentro en señal abierta por La1 de TVE y online a través de RTVE Play o DAZN Mundial.
DATOS CLAVE
- Kylian Mbappé jugará los dieciseisavos de final ante Suecia este 30 de junio.
- 4:00 p.m. iniciará el partido en Perú con transmisión oficial por América Televisión.
- Danny Makkelie fue designado como el árbitro principal para dirigir este encuentro mundialista.