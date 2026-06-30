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Mundial 2026

Francia 1-0 Suecia EN VIVO Y DIRECTO GRATIS por el Mundial 2026: minuto a minuto vía América Televisión, DSports, Paramount+ y DGO

Te traemos el minuto a minuto del Francia vs. Suecia por el Mundial 2026. Síguelo con nosotros la transmisión en vivo y directo gratis, aquí.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Francia le gana 1-0 a Suecia con gol de Kylian Mbappé, esperando una mejora en el segundo tiempo porque intentos de ambos lados existieron.

45+3': LA TUVO SUECIA

Por una posición adelantada, no se cobró un penal para el cuadro amarillo. Elanga había ganado, pero previamente un offside invalidó todo.

45+1': SE LO PERDIÓ SUECIA

Elliot Stroud tenía una definición a placer dentro del área. Pero no alcanzó arco. Era muy clara.

¡GOL DE FRANCIA!

Kylian Mbappé llega al primer tanto del partido. Después de acomodarse dentro del área con un enganche. Supo definir tras sacarse a dos rivales de turno. Gana Francia ahora 1-0 contra Suecia.

45': MICHAEL OLISE IMPOSIBLE DE CONTROLAR

Esta vez ingresó desde la derecha hacia el medio, remató sin alcanzar portería.

42': CASI LLEGA EL PRIMERO DE FRANCIA

Michael Olise es protagonista con un nuevo remate de cerca. Voló el portero de Suecia sin llegar, pero se fue desviado el disparo.

39': FRANCIA ESTÁ FORZANDO TODO

Quiere llegar al primer gol de cualquier manera. Tanto por arriba, como por abajo. Suecia quiere defenderse con autoridad, y lo está logrando por ahora.

36': SE LA PERDIÓ FRANCIA

Primero fue una chalaca de Michael Olise. Chocó en el palo, y al rebote Dembélé no pudo concretar el ataque. Era el primero.

32': NUEVAMENTE FRANCIA

Gran movimiento en ofensiva del cuadro europeo. Servicio de Jules Koundé para Kylian Mbappé. Que remata, pero se fue al palo. Casi está el primero.

30': PRESIONA ALTO FRANCIA

Después de estar calmo. Están metiendo presión con todos sus jugadores. Forzando dos tiros de esquina en un par de minutos. Podría llegar el primero pronto.

27': JUGÓ RÁPIDO SUECIA

Después de un tiro libre inmediato. Sirvieron para Alexander Isak, para rematar mano a mano. Pero reaccionó William Saliba, evitando el primero.

26': YA SE JUEGA EL PARTIDO

Suecia lanza largo, para forzar en defensa a Francia.

23': TIEMPO DE HIDRATACIÓN

Francia y Suecia entran en un parado, para conversar con sus cuerpos técnicos.

22': FALTA CONTRA SUECIA

Yasin Ayari es derribado por Michael Olise. Quien reclama la falta y es confirmada.

19': GOL DE FRANCIA PERO...

Kylian Mbappé gana en velocidad, define en perfección. Tras un error en salida de Suecia. Está siendo analizado y anulado por posición adelantada.

19': LA TUVO FRANCIA AHORA

Bradley Barcola encaró a cinco jugadores. En velocidad se metió dentro del área, pero su remate se fue desviado.

18': FALTA DE FRANCIA

Se venía en velocidad Suecia, con un pase largo a Viktor Gyökeres. Lo tomó con infracción William Saliba.

17': FRANCIA SE ANIMA

Kylian Mbappé prueba de larga distancia, pero remata débil y sin precisión. Suecia espera la contra.

15': MUEVE TODO FRANCIA

El balón fue tratado con calma, ganaron un tiro de esquina. Después de que Kylian Mbappé esté activo.

14': SUECIA EMPIEZA A JUGAR

Con pases largos, para que sus delanteros trabajen. Con imprecisiones, pero estando cerca de meter más miedo.

11': REACCIONA SUECIA

Después de minutos sin el balón, ahora sale en velocidad. Forzando a la defensa de Francia, que no puede alejar el peligro aún.

10': CONTROLA CON CALMA

Francia empieza a crear juego con pases en corto. Esperando algún desarreglo defensivo de Suecia.

7': OTRA FALTA FUERTE

Michael Olise cae después de un pequeño raspón de Yasin Ayari. Quien impide alguna opción en ofensiva de Francia.

6': EMPIEZAN A GENERAR ESPACIOS

Tanto Francia como Suecia, están jugando largo, para aprovechar a sus delanteros. Todavía sin mayor eficacia. Pero están cerca a una acción de peligro.

4': FALTA CONTRA DEMBÉLÉ

Yasin Ayari comete un golpe contra el extremo francés. Quien había metido un quiebre previo.

3': LA TUVO SUECIA

Elliot Stroud recibe un pase largo, sirve con Alexander Isak. Quien se perfila, y remata débil. Avisando a la defensa de Francia.

2': OTRA FALTA CONCRETA

Viktor Gyökeres cae después de un toque de William Saliba.

1': PRIMER GOLPE

Lucas Digne cae después de una falta de Daniel Svensson.

ARRANCÓ EL PARTIDO

Ya se juega Francia vs. Suecia por el Mundial 2026.

SUENAN LOS HIMNOS

Tanto de Francia como de Suecia, están ahora mismo entonando sus escrituras.

LOS EQUIPOS EN CANCHA

Ya salen juntos al terreno de juego, pensando en lo que será el pitazo inicial.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

Francia y Suecia se enfrentan hoy en Nueva York por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, un duelo programado para las 4:00 p.m. (hora de Perú). El historial oficial de los últimos 10 partidos favorece ampliamente a los franceses con 6 victorias, frente a solo 2 triunfos suecos y 2 empates, destacando sus últimos cruces en la UEFA Nations League 2020 con una doble victoria gala.

HOY DEBEN HABER GOLES

La jornada concluye con el enfrentamiento entre Francia y Suecia, un compromiso que promete ser intenso de principio a fin. Ambos combinados disponen de la capacidad ofensiva suficiente como para generar constantes ocasiones de peligro.

HOY SOLO VALE GANAR

Este martes 30 de junio, a partir de las 04:00 p. m., el estadio Nueva York/Nueva Jersey albergará el enfrentamiento entre Francia y Suecia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. En este decisivo encuentro, la selección que consiga la victoria avanzará a la próxima fase y continuará en la lucha por el sueño mundialista.

PODRÍA SER MUY PAREJO HOY

Aunque el panorama luce favorable para Francia, es un partido para abordar con cautela. En este Mundial ningún encuentro es sencillo y este cruce en particular puede exigir mucho más trabajo de lo que se anticipa, ya que Suecia tiene las herramientas para convertirlo en un duelo áspero. Podría darse un escenario similar al choque de ayer entre Alemania y Paraguay, donde el favorito ataca constantemente pero no logra concretar las jugadas en goles. Asimismo, Francia podría sufrir fallas defensivas de gravedad.

ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA HOY

XI FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, M. Olise, Barcola; Mbappé.

XI SUECIA: Zetterström; Lagerbielke, Stroud, Lindelöf; Svensson, Bergvall, Ayari, Gudmundsson; Elanga, Gyökeres, Isak.

TRABAJO COMPLICADO

En un choque que promete no dar tregua, la disciplina y el orden táctico del combinado sueco pondrán a prueba la elegancia, contundencia y despliegue físico de Les Bleus. Un verdadero duelo de titanes donde la historia se escribirá en tan solo 90 minutos.

ENORME COTEJO ESTA JORNADA

Duelo de europeos en Dieciseisavos, Francia vs. Suecia, donde dejarán todo.

TENDREMOS TODOS LOS DETALLES

Debido a su profundidad ofensiva, velocidad y calidad individual, Francia se presenta como la clara favorita. Por su parte, Suecia tendrá opciones de competir si consigue reducir el ritmo, cerrar espacios y conducir el juego hacia el balón parado o los duelos físicos.

BIENVENIDOS TODOS AL GRAN PARTIDO

Hoy tenemos un duelo de lujo entre la Selección Francia y Suecia, por la fase de mata a mata en el Mundial 2026.

Francia vs. Suecia EN VIVO GRATIS por el Mundial 2026.
© Composición BOLAVIPFrancia vs. Suecia EN VIVO GRATIS por el Mundial 2026.

¡Se paraliza el planeta fútbol! Las luces del Estadio Nueva York/Nueva Jersey se encienden este martes 30 de junio para recibir un choque de alta tensión: Francia vs. Suecia se juegan la vida en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La armada de Didier Deschamps llega blindada, invicta y con un Kylian Mbappé encendido que busca devorarse el torneo. Pero ojo, que Suecia no se la va a poner fácil; los escandinavos clasificaron con el cuchillo entre los dientes y apuestan a la potencia física de su dupla de oro, Viktor Gyökeres y Alexander Isak, para dar el golpe definitivo del certamen. ¡Aquí no hay mañana! El que pierde, arma las maletas.

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Francia vs. Suecia es el plato fuerte de hoy en el Mundial 2026. (Foto. X).

¿A qué hora juegan Francia vs. Suecia hoy en directo?

Para que no te pierdas ni un solo segundo de este partidazo, agenda bien el horario según tu ubicación geográfica:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 4:00 p.m.
  • México: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 5:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay y Brasil: 6:00 p.m.
  • España: 11:00 p.m.
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Dónde ver EN VIVO Francia vs. Suecia: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Pizarras listas: Las alineaciones confirmadas del partido

Ambas escuadras salen con sus mejores armas al campo de juego. Aquí te dejamos el once que mandan los técnicos para arrancar el compromiso:

SelecciónFormación confirmada
FranciaMaignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, M. Olise, Barcola; Mbappé.
SueciaZetterström; Lagerbielke, Stroud, Lindelöf; Svensson, Bergvall, Ayari, Gudmundsson; Elanga, Gyökeres, Isak.

Un detalle crucial que podría definir el destino del partido estará en el silbato de la máxima autoridad. El árbitro principal encargado de impartir justicia y calmar las revoluciones en este choque de alta intensidad será el riguroso colegiado neerlandés Danny Makkelie, conocido por su firmeza en torneos UEFA y quien estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan De Vries para garantizar el orden reglamentario.

Guía de canales: Dónde ver Francia vs. Suecia EN VIVO y ONLINE

Si quieres engancharte a la transmisión oficial, el minuto a minuto estará disponible en las siguientes plataformas de televisión y streaming:

  • En Perú: Sintoniza la señal abierta de América Televisión o míralo en cualquier dispositivo vía América tvGO.
  • En Sudamérica: La cobertura total llega gracias a las pantallas de DSports y la plataforma digital DGO (disponible también en Paramount+ según la región).
  • En Colombia: No te despegues de la pantalla de Caracol Televisión y su portal digital.
  • En España: Disfruta del encuentro en señal abierta por La1 de TVE y online a través de RTVE Play o DAZN Mundial.

DATOS CLAVE

  • Kylian Mbappé jugará los dieciseisavos de final ante Suecia este 30 de junio.
  • 4:00 p.m. iniciará el partido en Perú con transmisión oficial por América Televisión.
  • Danny Makkelie fue designado como el árbitro principal para dirigir este encuentro mundialista.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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