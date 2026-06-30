Francia 1-0 Suecia EN VIVO Y DIRECTO GRATIS por el Mundial 2026: minuto a minuto vía América Televisión, DSports, Paramount+ y DGO

14:52hs PODRÍA SER MUY PAREJO HOY

Aunque el panorama luce favorable para Francia, es un partido para abordar con cautela. En este Mundial ningún encuentro es sencillo y este cruce en particular puede exigir mucho más trabajo de lo que se anticipa, ya que Suecia tiene las herramientas para convertirlo en un duelo áspero. Podría darse un escenario similar al choque de ayer entre Alemania y Paraguay, donde el favorito ataca constantemente pero no logra concretar las jugadas en goles. Asimismo, Francia podría sufrir fallas defensivas de gravedad.