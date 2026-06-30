Qué pasa si Francia pierde, empata o gana ante Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026

Francia se enfrenta este martes 30 de junio a Suecia en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En juego está un lugar en los octavos de final del certamen. ‘Les Blues’ quieren volver a disputar instancias decisivas como lo han hecho en las últimas Copas del Mundo.
El seleccionado dirigido por Didier Deschamps mantiene un andar perfecto en este Mundial 2026. Venció a Senegal, Irak y Noruega para disputar esta instancia de 16avos de final. Suecia, por su parte, tuvo que clasificar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos tras su victoria ante Túnez, su derrota ante Países Bajos y su empate ante Japón.
Duelo de europeos en Dieciseisavos. 🇫🇷🆚🇸🇪#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 30, 2026
¿Qué pasa si Francia pierde contra Suecia?
Si Francia pierde ante Suecia, queda automáticamente eliminado del Mundial 2026. Al ser una instancia de ‘mata-mata’, cualquier derrota, sin importar la diferencia de gol, lo deja afuera de competencia.
¿Qué pasa si Francia le gana a Suecia?
Si Francia le gana a Suecia, pasa de ronda sin importar diferencia de gol. Así, el conjunto galo jugará en octavos de final ante Paraguay, selección que dio la sorpresa hace pocas horas al eliminar a Alemania. Dicho duelo ante ‘La Albirroja’ se jugaría el próximo sábado 4 de julio en Filadelfia.
¿Qué pasa si Francia empata ante Suecia?
Si Francia empata ante Suecia en los 90 minutos, se jugará prórroga. Se disputarán dos tiempos de 15 minutos cada uno de tiempo suplementario. En caso de persistir la igualdad tras esos 30 minutos, habrá definición por penales para definir al ganador.
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Alineaciones confirmadas para Francia vs Suecia
|SELECCIÓN
|FORMACIÓN CONFIRMADA
|FRANCIA
|Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.
|SUECIA
|Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud, Viktor Lindelöf; Daniel Svensson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak.
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Francia vs Suecia?
- 🇵🇪 Perú: 16:00 horas por DSports, DGO, América TV y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 18:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 18:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 16:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 16:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 18:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 17:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 17:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
- 🇻🇪 Venezuela: 17:00 horas por DSports, DGO y Televen
- 🇲🇽 México: 15:00 horas por ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 5:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 15:00 horas por Tigo Sports
- 🇨🇷 Costa Rica: 15:00 horas por FOX+
- 🇪🇸 España: 23:00 horas por RTVE y DAZN