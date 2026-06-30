Francia y Suecia protagonizan uno de los partidos más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará HOY, martes 30 de junio, desde las 4:00 PM en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde ambos buscarán un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo.
Sobre el papel, la selección francesa parte como favorita gracias a la calidad de su plantel y al gran momento de sus principales figuras. Sin embargo, Suecia ha demostrado durante la Copa del Mundo que posee argumentos suficientes para competir de igual a igual frente a cualquier rival.
La gran noticia para los ‘Bleus’ es que volverán a contar con Didier Deschamps en el banquillo, un factor que fortalece anímicamente al equipo de cara a un compromiso de eliminación directa.
Además, el vencedor de esta llave ya conoce a su próximo rival: Paraguay, que consiguió la clasificación tras eliminar a Alemania en la tanda de penales.
Francia y Suecia juegan un partidazo en Estadio New York New Jersey. (Foto: FIFA)
Kylian Mbappé contra Alexander Isak y Viktor Gyökeres: el duelo que puede definir la serie
Francia volverá a depositar toda su confianza ofensiva en Kylian Mbappé, máximo referente del ataque y autor de cuatro goles en el Mundial 2026. Junto al liderazgo de Didier Deschamps, el delantero llega como la principal carta para conducir a los galos hacia los octavos de final.
Por el lado de Suecia, el entrenador Graham Potter apostará por el talento de Alexander Isak y Viktor Gyökeres, dos delanteros que atraviesan un gran momento y representan la principal amenaza para la defensa francesa. Si los nórdicos logran imponer su eficacia en ataque, podrían dar una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final y citarse con Paraguay en la siguiente ronda.
El Estadio New York New Jersey está a punto de quedar listo para el Francia vs. Suecia por el Mundial 2026. (Foto: MetLife)
Guía completa de los canales que transmiten Francia vs. Suecia por el Mundial 2026
- Perú: DSports, DGO, América TV y Paramount+
- Argentina: DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+
- Paraguay: GEN, Trece y SNT
- Colombia: DSports, DGO, RCN y Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
- Uruguay: DSports, DGO y Paramount+
- Chile: DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
- Venezuela: DSports, DGO y Televen
- México: ViX Premium
- Estados Unidos: FOX y Telemundo
- Guatemala: Tigo Sports
- Costa Rica: FOX+
- España: RTVE y DAZN
Francia vs. Suecia: alineaciones titulares confirmadas por el Mundial 2026
- Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola. DT: Didier Deschamps.
- Suecia: Jacob Widell Zetterstrom; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson, Elliot Stroud; Lucas Bergvall, Yasin Ayari; Alexander Isak, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter.
Datos claves
- Francia y Suecia se enfrentan hoy, martes 30 de junio, por los 16avos de final del Mundial 2026.
- El partido que definirá el cupo a la siguiente fase se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
- El ganador de este compromiso jugará en los octavos de final contra Paraguay, selección que viene de dar el golpe tras eliminar a Alemania en tanda de penales.