Peleando por el pase a octavos de final, ya salieron los onces oficiales de Francia vs. Suecia y vaya que hay sorpresas.

Francia y Suecia protagonizan uno de los partidos más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará HOY, martes 30 de junio, desde las 4:00 PM en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde ambos buscarán un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo.

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Sobre el papel, la selección francesa parte como favorita gracias a la calidad de su plantel y al gran momento de sus principales figuras. Sin embargo, Suecia ha demostrado durante la Copa del Mundo que posee argumentos suficientes para competir de igual a igual frente a cualquier rival.

La gran noticia para los ‘Bleus’ es que volverán a contar con Didier Deschamps en el banquillo, un factor que fortalece anímicamente al equipo de cara a un compromiso de eliminación directa.

Además, el vencedor de esta llave ya conoce a su próximo rival: Paraguay, que consiguió la clasificación tras eliminar a Alemania en la tanda de penales.

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Francia y Suecia juegan un partidazo en Estadio New York New Jersey. (Foto: FIFA)

Kylian Mbappé contra Alexander Isak y Viktor Gyökeres: el duelo que puede definir la serie

Francia volverá a depositar toda su confianza ofensiva en Kylian Mbappé, máximo referente del ataque y autor de cuatro goles en el Mundial 2026. Junto al liderazgo de Didier Deschamps, el delantero llega como la principal carta para conducir a los galos hacia los octavos de final.

Por el lado de Suecia, el entrenador Graham Potter apostará por el talento de Alexander Isak y Viktor Gyökeres, dos delanteros que atraviesan un gran momento y representan la principal amenaza para la defensa francesa. Si los nórdicos logran imponer su eficacia en ataque, podrían dar una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final y citarse con Paraguay en la siguiente ronda.

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El Estadio New York New Jersey está a punto de quedar listo para el Francia vs. Suecia por el Mundial 2026. (Foto: MetLife)

Guía completa de los canales que transmiten Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

Perú : DSports, DGO, América TV y Paramount+

: DSports, DGO, América TV y Paramount+ Argentina : DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+

: DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+ Paraguay : GEN, Trece y SNT

: GEN, Trece y SNT Colombia : DSports, DGO, RCN y Paramount+

: DSports, DGO, RCN y Paramount+ Ecuador : DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

: DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ Uruguay : DSports, DGO y Paramount+

: DSports, DGO y Paramount+ Chile : DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+

: DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+ Bolivia : Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel

: Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel Venezuela : DSports, DGO y Televen

: DSports, DGO y Televen México : ViX Premium

: ViX Premium Estados Unidos : FOX y Telemundo

: FOX y Telemundo Guatemala : Tigo Sports

: Tigo Sports Costa Rica : FOX+

: FOX+ España: RTVE y DAZN

Francia vs. Suecia: alineaciones titulares confirmadas por el Mundial 2026

Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola. DT: Didier Deschamps.

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Suecia: Jacob Widell Zetterstrom; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson, Elliot Stroud; Lucas Bergvall, Yasin Ayari; Alexander Isak, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter.

Datos claves

Francia y Suecia se enfrentan hoy, martes 30 de junio, por los 16avos de final del Mundial 2026.

El partido que definirá el cupo a la siguiente fase se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

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