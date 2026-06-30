Así queda el cuadro completo del Mundial 2026: clasificados y cruces de octavos de final

Sigue la acción de los partidos de este miércoles 30 de junio en el Mundial 2026. Se disputan los dieciseisavos de final donde se conocen tres nuevos clasificados a la instancia de las 16 mejores selecciones. Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos ya están clasificados a esta instancia de octavos. Ahora, se sumó Noruega.
Erling Haaland y compañía lograron un muy sufrido triunfo para clasificarse a los octavos de final de la Copa del Mundo. La figura del Manchester City anotó el gol de la victoria ante Costa de Marfil para el 2-1 definitivo. Así, se convirtió en el primer clasificado a la instancia de los 16 mejores este martes y será rival de Brasil.
Canadá fue el primer clasificado a 16avos de final de la Copa del Mundo. El pasado domingo venció con un gol agónico de Stephen Eustáquio a Sudáfrica por 1-0. La actividad siguió el lunes con otros tres partidos con algunas sorpresas.
Primero, Brasil tuvo que sufrir para vencer a Japón por 2-1. Luego, Paraguay logró un triunfo histórico por penales ante Alemania con un gran Orlando Gill (dos penales atajados) tras el empate 1-1 en los 120 minutos. Y, en el final de la jornada, Marruecos se metió en octavos también a través de los penales al vencer a Países Bajos tras también empatar 1-1.
Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania 1-1 Paraguay* (3-4 por penales)
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica 0-1 Canadá
- Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)
- Portugal vs. Croacia
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
- Bélgica vs. Senegal
- Brasil 2-1 Japón
- Costa de Marfil 1-2 Noruega
- México vs. Ecuador
- Inglaterra vs. RD Congo
- Argentina vs. Cabo Verde
- Australia vs. Egipto
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Ghana
Cuadro completo del Mundial 2026
Clasificados a octavos de final del Mundial 2026
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Marruecos
- Noruega
Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica
- Japón
- Alemania
- Países Bajos
- Costa de Marfil
Cruces para los octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay vs. Francia/Suecia
- Canadá vs. Países Bajos
- Portugal/Croacia vs. España/Austria
- Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal
- Brasil vs. Noruega
- México/Ecuador vs. Inglaterra/RD Congo
- Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
- Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana