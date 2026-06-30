Así queda el cuadro completo del Mundial 2026: clasificados y cruces de octavos de final

Este martes continúa la actividad de los 16avos de final del Mundial. Noruega se suma a los clasificados a los octavos de final. Restan dos partidos más.

Sigue la acción de los partidos de este miércoles 30 de junio en el Mundial 2026. Se disputan los dieciseisavos de final donde se conocen tres nuevos clasificados a la instancia de las 16 mejores selecciones. Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos ya están clasificados a esta instancia de octavos. Ahora, se sumó Noruega.

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Erling Haaland y compañía lograron un muy sufrido triunfo para clasificarse a los octavos de final de la Copa del Mundo. La figura del Manchester City anotó el gol de la victoria ante Costa de Marfil para el 2-1 definitivo. Así, se convirtió en el primer clasificado a la instancia de los 16 mejores este martes y será rival de Brasil.

Canadá fue el primer clasificado a 16avos de final de la Copa del Mundo. El pasado domingo venció con un gol agónico de Stephen Eustáquio a Sudáfrica por 1-0. La actividad siguió el lunes con otros tres partidos con algunas sorpresas.

Primero, Brasil tuvo que sufrir para vencer a Japón por 2-1. Luego, Paraguay logró un triunfo histórico por penales ante Alemania con un gran Orlando Gill (dos penales atajados) tras el empate 1-1 en los 120 minutos. Y, en el final de la jornada, Marruecos se metió en octavos también a través de los penales al vencer a Países Bajos tras también empatar 1-1.

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Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania 1-1 Paraguay * (3-4 por penales)

* Francia vs. Suecia

Sudáfrica 0-1 Canadá

Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)

Portugal vs. Croacia

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

Brasil 2-1 Japón

Costa de Marfil 1-2 Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana

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Cuadro completo del Mundial 2026

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Paraguay

Marruecos

Noruega

Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Japón

Alemania

Países Bajos

Costa de Marfil

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Cruces para los octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia/Suecia

Canadá vs. Países Bajos

Portugal/Croacia vs. España/Austria

Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal