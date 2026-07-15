Quién es el árbitro de Inglaterra vs Argentina del Mundial 2026

El partido entre las selecciones de Inglaterra y Argentina, por las semifinales del Mundial 2026, cuenta con el arbitraje del estadounidense-marroquí Ismail Elfath. Este es el cuarto partido que dirige este juez de la Concacaf en esta Copa del Mundo.
Datos personales de Ismail Elfath
- Nombre completo: Ismail Elfath.
- Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1982.
- Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos.
- Nacionalidad: Marroquí-estadounidense (representa a la federación de Estados Unidos).
- Altura: 1,83 m.
- Formación académica: Ingeniero Mecánico, graduado de la Universidad de Texas en Austin (2006).
Partidos dirigidos por Ismail Elfath en el Mundial 2026
Elfath fue designado como el árbitro principal del histórico cruce de semifinales entre Argentina e Inglaterra, programado para el 15 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Antes de llegar a esta instancia decisiva, dirigió tres encuentros en la competencia:
|Partido
|Instancia
|Resultado
|Países Bajos vs. Japón
|Fase de grupos
|2-2
|España vs. Uruguay
|Fase eliminatoria
|1-0 (España)
|Brasil vs. Noruega
|Octavos de final
|1-2 (Noruega)
Pronósticos Inglaterra vs Argentina: una cita con la historia a un paso de otra final mundialista
Dato destacado: Su arbitraje en el Mundial 2026 estuvo marcado por momentos de alta presión, como la expulsión del uruguayo Agustín Canobbio en el tiempo suplementario ante España, y ser el juez encargado del partido en el que Noruega dio la gran sorpresa al eliminar a Brasil.
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Hitos deportivos importantes
Su ascenso en el arbitraje lo ha llevado a estar presente en las finales más grandes y a ser pionero en la implementación de tecnología:
- Final del Mundial Qatar 2022: Actuó como cuarto árbitro en el icónico partido decisivo entre Argentina y Francia.
- Pionero del VAR: En agosto de 2016, dirigió el partido entre New York Red Bulls II y Orlando City B, el primer encuentro a nivel mundial en el que se realizó una revisión de VAR directamente en el campo de juego.
- Finales de clubes: Estuvo a cargo de la final de la MLS Cup 2022 y la final de la Concacaf Champions Cup 2026.
- Galardones: Fue nombrado Árbitro del Año de la MLS en dos ocasiones (2020 y 2022).
Vida personal y curiosidades
La historia de Elfath fuera de la cancha es un ejemplo de perseverancia, marcada por un comienzo difícil tras emigrar:
- Inmigración y 200 dólares: A los 18 años (en 2001), ganó la Lotería de Visas de Diversidad (Diversity Visa) y se mudó solo a Estados Unidos. Llegó con un nivel muy básico de inglés y apenas 200 dólares en el bolsillo.
- Ingeniería y ventas de software: Antes de dedicarse de lleno al arbitraje profesional, se graduó como Ingeniero Mecánico en la Universidad de Texas en Austin en 2006. Durante su carrera civil, también trabajó en ventas de software IT.
- Sacrificio familiar: Está casado y es padre de familia. Su exigente carrera requiere un gran sacrificio personal, ya que pasa aproximadamente 140 noches al año durmiendo en hoteles lejos de su hogar.
- Perfil: Mide 1,83 m de altura y es conocido por mantener un estilo de arbitraje muy calmado, priorizando la comunicación fluida con los jugadores. Según sus propias palabras, la mayor satisfacción para un árbitro es “terminar el partido y pasar completamente desapercibido”.
DATOS CLAVE
- Ismail Elfath pitará la semifinal Argentina-Inglaterra del Mundial 2026 en Atlanta.
- Ingeniero mecánico marroquí-estadounidense emigró a Estados Unidos en 2001 con 200 dólares.
- Pionero del VAR en 2016 y cuarto árbitro en la final de Qatar 2022.