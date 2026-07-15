Quién es el árbitro de Inglaterra vs Argentina del Mundial 2026

Se trata de un árbitro estadounidense, nacido en Marruecos, que representa a Concacaf. Es el cuarto partido que dirige en este Mundial 2026.

El partido entre las selecciones de Inglaterra y Argentina, por las semifinales del Mundial 2026, cuenta con el arbitraje del estadounidense-marroquí Ismail Elfath. Este es el cuarto partido que dirige este juez de la Concacaf en esta Copa del Mundo.

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Datos personales de Ismail Elfath

Nombre completo: Ismail Elfath.

Ismail Elfath. Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1982.

3 de marzo de 1982. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos.

Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: Marroquí-estadounidense (representa a la federación de Estados Unidos).

Marroquí-estadounidense (representa a la federación de Estados Unidos). Altura: 1,83 m.

1,83 m. Formación académica: Ingeniero Mecánico, graduado de la Universidad de Texas en Austin (2006).

Partidos dirigidos por Ismail Elfath en el Mundial 2026

Elfath fue designado como el árbitro principal del histórico cruce de semifinales entre Argentina e Inglaterra, programado para el 15 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Antes de llegar a esta instancia decisiva, dirigió tres encuentros en la competencia:

Partido Instancia Resultado Países Bajos vs. Japón Fase de grupos 2-2 España vs. Uruguay Fase eliminatoria 1-0 (España) Brasil vs. Noruega Octavos de final 1-2 (Noruega)

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Dato destacado: Su arbitraje en el Mundial 2026 estuvo marcado por momentos de alta presión, como la expulsión del uruguayo Agustín Canobbio en el tiempo suplementario ante España, y ser el juez encargado del partido en el que Noruega dio la gran sorpresa al eliminar a Brasil.

A pocas horas de esta semifinal, el código promocional vuelve a ser tendencia entre quienes buscan maximizar sus apuestas en esta etapa clave.

Hitos deportivos importantes

Su ascenso en el arbitraje lo ha llevado a estar presente en las finales más grandes y a ser pionero en la implementación de tecnología:

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Final del Mundial Qatar 2022: Actuó como cuarto árbitro en el icónico partido decisivo entre Argentina y Francia.

Actuó como cuarto árbitro en el icónico partido decisivo entre Argentina y Francia. Pionero del VAR: En agosto de 2016, dirigió el partido entre New York Red Bulls II y Orlando City B, el primer encuentro a nivel mundial en el que se realizó una revisión de VAR directamente en el campo de juego.

En agosto de 2016, dirigió el partido entre New York Red Bulls II y Orlando City B, el en el que se realizó una revisión de VAR directamente en el campo de juego. Finales de clubes: Estuvo a cargo de la final de la MLS Cup 2022 y la final de la Concacaf Champions Cup 2026 .

Estuvo a cargo de la final de la y la final de la . Galardones: Fue nombrado Árbitro del Año de la MLS en dos ocasiones (2020 y 2022).

Vida personal y curiosidades

La historia de Elfath fuera de la cancha es un ejemplo de perseverancia, marcada por un comienzo difícil tras emigrar:

Inmigración y 200 dólares: A los 18 años (en 2001), ganó la Lotería de Visas de Diversidad (Diversity Visa) y se mudó solo a Estados Unidos. Llegó con un nivel muy básico de inglés y apenas 200 dólares en el bolsillo.

A los 18 años (en 2001), ganó la Lotería de Visas de Diversidad (Diversity Visa) y se mudó solo a Estados Unidos. Llegó con un nivel muy básico de inglés y apenas 200 dólares en el bolsillo. Ingeniería y ventas de software: Antes de dedicarse de lleno al arbitraje profesional, se graduó como Ingeniero Mecánico en la Universidad de Texas en Austin en 2006. Durante su carrera civil, también trabajó en ventas de software IT.

Antes de dedicarse de lleno al arbitraje profesional, se graduó como en la Universidad de Texas en Austin en 2006. Durante su carrera civil, también trabajó en ventas de software IT. Sacrificio familiar: Está casado y es padre de familia. Su exigente carrera requiere un gran sacrificio personal, ya que pasa aproximadamente 140 noches al año durmiendo en hoteles lejos de su hogar.

Está casado y es padre de familia. Su exigente carrera requiere un gran sacrificio personal, ya que pasa aproximadamente 140 noches al año durmiendo en hoteles lejos de su hogar. Perfil: Mide 1,83 m de altura y es conocido por mantener un estilo de arbitraje muy calmado, priorizando la comunicación fluida con los jugadores. Según sus propias palabras, la mayor satisfacción para un árbitro es “terminar el partido y pasar completamente desapercibido”.

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