Bellingham aclaró lo ocurrido con Messi durante la semifinal del Mundial 2026: “Lo exagerarán”

El mediocampista del Real Madrid dio detalles sobre su cruce con el capitán argentino en la semifinal del Mundial 2026.

Argentina consiguió darle vuelta al marcador frente a Inglaterra y selló su clasificación a la final del Mundial 2026. La semifinal estuvo cargada de tensión, constantes infracciones y enfrentamientos entre ambos planteles.

Publicidad

En uno de los momentos más calientes del encuentro, Jude Bellingham y Lionel Messi protagonizaron un fuerte cruce de palabras que rápidamente llamó la atención.

El tenso cruce entre Bellingham y Messi

El episodio ocurrió durante los primeros 20 minutos del encuentro, luego de una fuerte entrada de Enzo Fernández que el árbitro Ismail Elfath decidió no sancionar.

La acción generó un tenso intercambio entre Bellingham y Messi, que terminó con una sonrisa del mediocampista inglés y una particular reacción del capitán argentino.

Publicidad

¿Qué dijo Bellingham sobre el encuentro con Messi?

Finalizado el compromiso, el futbolista del Real Madrid se pronunció por primera vez sobre el episodio. El inglés restó importancia a lo ocurrido y explicó que no existió ningún conflicto, sino que ambos intercambiaban opiniones sobre una acción puntual del partido.

“Hubo cero problemas con Messi. Estábamos hablando de un tiro con fricción, en realidad no hubo nada malo en absoluto”, expresó en primera instancia en dialogo con los medios.

Publicidad

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Estoy seguro de que todos harán su trabajo y lo exagerarán, pero para mí no hubo nada”.

Finalmente, el ’10’ confesó que enfrentarse a Lionel Messi representa una de las experiencias más especiales que ha vivido desde que es futbolista profesional. “Para mí fue un privilegio enfrentar a Leo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?

Francia e Inglaterra volverán a la acción este sábado 18 de julio para disputar el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. Tras quedarse a las puertas de la final, ambas selecciones buscarán despedirse del torneo con una victoria.

Publicidad

El compromiso está programado para las 16:00 horas de Perú y definirá al equipo que completará el podio de la Copa del Mundo.

DATOS CLAVES

Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra.

Jude Bellingham restó importancia a su cruce verbal con el capitán Lionel Messi.

Publicidad