Alineaciones confirmadas Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Hoy chocarán Argentina vs. Inglaterra por la otra semifinal del Mundial 2026. Conoce aquí las alineaciones confirmadas, de estas selecciones.

La histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra sumará hoy un capítulo dorado en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos gigantes se enfrentarán en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta por el codiciado pase a la gran final, donde ya espera la selección de España.

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El encuentro se disputará hoy, miércoles 15 de julio de 2026, a las 14:00 horas (hora de Perú / Colombia) y 16:00 horas (hora de Argentina). Los entrenadores ultiman detalles para un partido que promete paralizar al planeta.

Se enfrentarán Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026. (Foto: X).

Formaciones confirmadas de Argentina e Inglaterra

Las alineaciones ya están totalmente confirmadas por los directores técnicos para el inicio del compromiso:

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Selección de Argentina (4-4-2)

Lionel Scaloni mantiene la base sólida que le permitió batir a Suiza en la prórroga. La única duda del estratega radicaba en el acompañante de Messi en la delantera, disputándose el puesto Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ya ahora todo está confirmado hasta en la mitad de la cancha.

XI ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina, Romero, Martínez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.

Selección de Inglaterra (4-2-3-1)

Thomas Tuchel dispondría un esquema ofensivo apoyado en el desequilibrio de sus extremos y la solidez de Declan Rice en la contención.

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XI INGLATERRA: Pickford; James, Stones, Guéhi, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Rogers, Gordon y Kane

Jugadores claves y ausencias de Argentina e Inglaterra

En el plano médico y disciplinario, ambas selecciones llegan en condiciones óptimas para el duelo de hoy. En Inglaterra, Declan Rice superó molestias físicas de último momento y está totalmente disponible para Tuchel.

Estrellas de Argentina e Inglaterra bajo la lupa

Lionel Messi (Argentina) : El astro argentino acumula 8 goles en el certamen y busca guiar a la Albiceleste hacia el bicampeonato mundial consecutivo.

: El astro argentino acumula 8 goles en el certamen y busca guiar a la Albiceleste hacia el bicampeonato mundial consecutivo. Harry Kane y Jude Bellingham (Inglaterra): Con 6 anotaciones cada uno, lideran la ofensiva británica y sueñan con emular la hazaña histórica de 1966.

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Historial y cómo ver en vivo

El cruce cuenta con un picante trasfondo histórico. En esta edición de 2026, Argentina avanzó tras vencer a Suiza (3-1 en prórroga), mientras que Inglaterra hizo lo propio derrotando a Noruega por 2-1.

Para no perderse ningún detalle de este partidazo, estas son las señales confirmadas para seguirlo en directo:

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Argentina: TyC Sports, DSports y Disney+.

TyC Sports, DSports y Disney+. Perú y Colombia: DSports, Disney+ , y América TV (Perú).

DSports, , y América TV (Perú). México: Canal 5, TUDN y Azteca 7.

Canal 5, TUDN y Azteca 7. España: La 1 de RTVE y DAZN.

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