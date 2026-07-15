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Mundial 2026

Alineaciones confirmadas Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Hoy chocarán Argentina vs. Inglaterra por la otra semifinal del Mundial 2026. Conoce aquí las alineaciones confirmadas, de estas selecciones.

Alineaciones confirmadas del Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026.
© GettyAlineaciones confirmadas del Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026.

La histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra sumará hoy un capítulo dorado en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos gigantes se enfrentarán en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta por el codiciado pase a la gran final, donde ya espera la selección de España.

El encuentro se disputará hoy, miércoles 15 de julio de 2026, a las 14:00 horas (hora de Perú / Colombia) y 16:00 horas (hora de Argentina). Los entrenadores ultiman detalles para un partido que promete paralizar al planeta.

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Se enfrentarán Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026. (Foto: X).

Formaciones confirmadas de Argentina e Inglaterra

Las alineaciones ya están totalmente confirmadas por los directores técnicos para el inicio del compromiso:

Selección de Argentina (4-4-2)

Lionel Scaloni mantiene la base sólida que le permitió batir a Suiza en la prórroga. La única duda del estratega radicaba en el acompañante de Messi en la delantera, disputándose el puesto Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ya ahora todo está confirmado hasta en la mitad de la cancha.

  • XI ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina, Romero, Martínez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.
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Selección de Inglaterra (4-2-3-1)

Thomas Tuchel dispondría un esquema ofensivo apoyado en el desequilibrio de sus extremos y la solidez de Declan Rice en la contención.

  • XI INGLATERRA: Pickford; James, Stones, Guéhi, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Rogers, Gordon y Kane

Jugadores claves y ausencias de Argentina e Inglaterra

En el plano médico y disciplinario, ambas selecciones llegan en condiciones óptimas para el duelo de hoy. En Inglaterra, Declan Rice superó molestias físicas de último momento y está totalmente disponible para Tuchel.

Estrellas de Argentina e Inglaterra bajo la lupa

  • Lionel Messi (Argentina): El astro argentino acumula 8 goles en el certamen y busca guiar a la Albiceleste hacia el bicampeonato mundial consecutivo.
  • Harry Kane y Jude Bellingham (Inglaterra): Con 6 anotaciones cada uno, lideran la ofensiva británica y sueñan con emular la hazaña histórica de 1966.

Historial y cómo ver en vivo

El cruce cuenta con un picante trasfondo histórico. En esta edición de 2026, Argentina avanzó tras vencer a Suiza (3-1 en prórroga), mientras que Inglaterra hizo lo propio derrotando a Noruega por 2-1.

Para no perderse ningún detalle de este partidazo, estas son las señales confirmadas para seguirlo en directo:

  • Argentina: TyC Sports, DSports y Disney+.
  • Perú y Colombia: DSports, Disney+, y América TV (Perú).
  • México: Canal 5, TUDN y Azteca 7.
  • España: La 1 de RTVE y DAZN.

DATOS CLAVE

  • España ya espera al clasificado en la gran final de la Copa del Mundo.
  • Lionel Messi acumula 8 goles en el certamen buscando el bicampeonato con Argentina.
  • Thomas Tuchel alineará a Inglaterra con un esquema táctico inicial de 4-2-3-1.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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