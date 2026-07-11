Juan Manuel Requena, el nuevo ancla de Universitario: los detalles de su contrato

El volante argentino ya es refuerzo de Universitario y pronto llegará a Lima para firmar con el cuadro crema.

Universitario de Deportes ya dejó encaminada la incorporación de Juan Manuel Requena como uno de sus refuerzos para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en una operación impulsada por el técnico Héctor Cúper. Conoce cuándo arribará el mediocampista argentino al Perú para oficializar su vínculo con el cuadro ‘crema’.

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¿Cuándo llegará Juan Manuel Requena al Perú?

Según informaron los periodistas César Luis Merlo y Gustavo Peralta, Juan Manuel Requena llegó a un acuerdo con Universitario para convertirse en nuevo jugador del club. El volante argentino firmará un contrato por dos temporadas y se sumará al equipo desde la segunda parte de la campaña 2026.

Además, el futbolista de 27 años tiene previsto llegar a la capital el lunes 13 de julio. Tras disputar su último partido con Unión La Calera por la Liga de Primera de Chile, firmará su contrato y será presentado de manera oficial por la institución de Ate.

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“Universitario fichó a Juan Manuel Requena: el domingo jugará su último partido en Unión La Calera y el lunes viajará a Perú. Arriba de manera definitiva y firmará contrato por 2 años”, escribió Merlo en su cuenta personal de Twitter.

Sus números en la última temporada

Juan Manuel Requena comenzó la temporada 2026 en Unión La Calera, club al que llegó tras su paso por Deportivo Táchira.

Desde su arribo al fútbol chileno, el volante ha tenido un rendimiento destacado. En total, disputó 17 partidos entre la Liga de Primera, la Copa de Chile y la Copa de la Liga, consolidándose como una pieza importante del equipo.

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DATOS CLAVES

El argentino Juan Manuel Requena firmará un contrato por dos temporadas con Universitario de Deportes.

El mediocampista de 27 años arribará al Perú el próximo lunes 13 de julio.

El volante disputó 17 partidos con Unión La Calera antes de concretar su fichaje.