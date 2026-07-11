Universitario de Deportes tiene su primera baja para el inicio del Torneo Clausura. Se trata de Bryan Reyna, quien no podrá estar en el debut del cuadro ‘crema’. El jugador pasó por una operación, así que tendrá que guardar reposo para volver a las canchas.

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El club de Ate dio a conocer la situación del futbolista, indicando que padece un cuadro de apendicitis. Por ese motivo el ‘picante’ pasó por el quirófano, con la intensión de poder recuperarse lo más pronto posible. Pero esto le tomará un tiempo para volver a estar bien.

Bryan Reyna en Universitario (Foto: X).

Puede ser una recuperación rápida, así como algo que pueda tomar su tiempo. Por lo que se estima que podría estar retornando a las canchas entre la fecha 2 y 3 del Torneo Clausura. Ya que en un lapso de 1 o 2 semanas tendría que estar apto para ser tomado en cuenta.

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Universitario ilusiona en Ate

En su partido amistoso contra Millonarios el cuadro ‘merengue’ demostró un gran nivel. Héctor Cúper pudo probar un sistema nuevo, así como también a sus jugadores y terminó con buenas sensaciones.

En este caso, José Rivera se llevó todos los reflectores al conseguir anotar los 2 goles con los que su equipo terminó ganando el partido. Así que volvió a tener paz con los hinchas tras su polémica.

Por otro lado, es importante precisar que los de Ate cambiaron de sistema táctico. Dejando el 5-3-2 atrás para usar un 4-3-3 lo cual es algo que ha sorprendido. Por ahora funcionó, no se sabe si es que se terminará manteniendo así.

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