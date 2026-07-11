Alianza Lima se viene preparando para el Torneo Clausura, pero perdió de forma escandalosa ante Sport Boys en un amistoso.

La temporada está cerca de volver a reanudarse en el fútbol peruano, por eso los equipos están viendo los últimos detalles en sus equipos. Alianza Lima es uno de los que se espera mucho, pero en este caso fueron goleados por Sport Boys en un choque de práctica.

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Fue un 4-1 en contra lo que recibió el conjunto ‘Blanquiazul’. Sorprende mucho este marcador abultado que se terminó de dar. El único gol del cuadro de Pablo Guede fue de Alan Cantero, mientras que por el conjunto ‘rosado’ fueron de: Jostin Alarcón, Nicolás de Campo, Percy Liza y Rolando Díaz.

Lo que se ha podido conocer es sobre la formación del cuadro de Alianza, que habría tenido un equipo mixto entre futbolista del primer equipo y juveniles. Por lo que se podría llegar a entender un poco más el resultado.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

El cuadro de Alianza Lima jugará un encuentro amistoso frente a Deportivo Cali. Duelo de preparación para ambas escuadras este domingo 12 de julio en el Estadio de Alejandro Villanueva ‘Matute’ desde las 15:30 horas de Perú.

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Alianza Lima vs. Deportivo Cali (Foto: Alianza Lima).

En este duelo será emotivo por el regreso de Pedro Gallese a La Victoria. Jugador que está muy identificado con los colores’ blanquiazules’. Y que se estuvo voceando como próximo portero del cuadro campeón del Torneo Apertura.

¿Cuándo inicia el Torneo Clausura?

El Torneo Clausura dará inicio el próximo viernes 17 de julio. Justo con el cierre del Mundial 2026 se vendrá la reanudación del fútbol peruano. En donde el cuadro de Alianza Lima llega como favorito, pero ahora tendrá que ratificar su gran primera etapa del año.

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El partido de debut para el conjunto de Alianza será frente a Sport Huancayo. Este duelo se disputará el próximo domingo 19 de julio desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

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