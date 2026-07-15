Néstor Gorosito, exentrenador de Alianza Lima y actualmente de San Lorenzo de Almagro, apareció en redes sociales para arremeter contra el exfutbolista inglés Gary Neville. Esto se dio luego del triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
Argentina jugó un partido excepcional para eliminar a Inglaterra. Lo empezó perdiendo con el gol de Anthony Gordon, pero dos asistencias de Lionel Messi para Enzo Fernández y Lautaro Martínez permitieron el triunfo por 2-1 y el pase a la final.
Fue un partido muy duro, pero la ‘Albiceleste’ se supo reponer y llegó a la final de la Copa del Mundo para jugar ante España. Las redes sociales están conmocionadas y hay todo tipo de reacciones, sobre todo, del lado argentino contra los ingleses por su conocida rivalidad.
España y Argentina. Argentina y España.— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 15, 2026
La Final de la #CopaMundialFIFA. pic.twitter.com/8p7Fc73cdv
Pipo Gorosito arremetió contra Gary Neville
Una de las publicaciones que se volvió viral tras el 2-1 de Argentina ante Inglaterra fue un mensaje de Néstor Gorosito contra Gary Neville. Este comentario se debió a comentarios que había realizado el exfutbolista de Inglaterra y Manchester United.
“Gary Naville (es Neville) anda a sacar laterales, pedazo de tronco!!!!!”Néstor Gorosito (vía X)
El mensaje de Pipo Gorosito contra Gary Neville (X @pipogorosito10).
Neville había arremetido contra la dupla de zagueros centrales de Argentina, compuesta por Cristian Romero y Lisandro Martínez. “Parece que entre los dos regalan un gol en cada partido“, empezó diciendo en un análisis en el podcast The Overlap.
“No veo manera de que no marquemos por lo menos dos goles. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, agregó.
Pese a ello, hubo ciertos elogios para los defensores cada vez que juegan con Argentina. “Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo“, analizó.
DATOS CLAVE
- Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
- Néstor Gorosito arremetió en X contra Gary Neville tras el triunfo argentino.
- Argentina jugará la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España.