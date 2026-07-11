Rodrigo Ureña dio fuertes declaraciones sobre su salida de Universitario: “Me amenazaron para que yo salga”

Rodrigo Ureña reveló lo mal que la pasó para salir de Universitario. Contando la verdad de las negociaciones con el club.

Rodrigo Ureña volvió a suelo peruano y llegó al Monumental de Ate para enfrentar a Universitario de Deportes. Tras el partido que terminó perdiendo con su club habló con la prensa. Soltando varias declaraciones que sorprendieron debido a lo fuerte que fueron.

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El mediocampista de Millonarios comenzó hablando sobre su salida del club en la zona mixta: “Pasaron un montón de cosas, que yo salga a hablar ahora de cómo se portaron conmigo, de la forma en que me amenazaron para que pudiera salir del club… Pero lo que menos quiero es que Universitario se vea afectado con una declaración mía”, explicó.

También fue enfático en que hicieron todo lo posible para que él pueda salir del club. “Ellos saben lo que hicieron y los responsables saben la forma en que me trataron”.

Por último, no dejó de hablar bien de la institución: “Universitario es su gente, no la persona que está a cargo de turno, eso hay que entenderlo. El día de mañana la gente se va, llegan otros y el club tiene que salir adelante con garra y pundonor”.

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Declaraciones de Rodrigo Ureña:

“En la vida y en el fútbol NO TODO ES DINERO y uno en su trabajo espera que su JEFE los trate bien. No podía aguantar ese tipo de AMENAZAS y formas de tratarme a mí. Me pedía que por favor me fuera para NO PAGARME 2 días más”



Rodrigo Ureña, ex jugador de Universitario, detalló… pic.twitter.com/2bTbsUQ8lC — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) July 12, 2026

El gesto de Rodrigo Ureña

Ahora, Rodrigo Ureña no solo dejó unos comentarios bastante picantes que ha sorprendido a muchos, sino que también hizo un gesto que no ha gustado. Por lo menos los hinchas no entiende a que se refería tras su salida del campo.

Desde la tribuna los hinchas no dudaron en filmar al chileno que cuando fue cambiado se fue al banco haciendo un gesto con la mano. Con una mano se golpeó la otra, haciendo como una señal de dinero o un ajuste de cuentas. Posiblemente sea algo contra alguien de la directiva del club.

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El gesto de Rodrigo Ureña:

¿Que alguien me expliqué que quiso decir y a quien? pic.twitter.com/GrkpS8U6DI — 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐓𝐢𝐚𝐧 Ⓤ₂₉ 🏆🏆🏆 (@elmascampeom) July 11, 2026

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