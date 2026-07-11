¿Cuándo son las semifinales del Mundial 2026? Cruces, días, horarios y sedes

Se terminaron los cuartos de final de la Copa del Mundo. Así, se confirmaron los cuatro clasificados y los cruces. Conoce todos los detalles.

Se definieron las semifinales del Mundial 2026. Se conocieron las cuatro selecciones que jugarán todos los partidos de esta Copa del Mundo. Francia, España, Inglaterra y Argentina definirán al campeón. Conoce los detalles para la próxima instancia.

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Francia fue la selección que más cómoda clasificó a semifinales. No tuvo problemas para superar a Marruecos por 2-0 con los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Así, se convirtió en el primer clasificado a la instancia de los cuatro mejores.

España tuvo que sufrir para superar a Bélgica. Lo ganó por 2-1 con otro gol agónico de Mikel Merino, luego de un mal rebote de Senne Lammens, reemplazo de Thibaut Courtois (se lesionó). Así, se convirtió en el rival de ‘Les Blues’ en la primera semifinal.

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Este sábado, primero, Inglaterra pudo dar vuelta el resultado y le ganó 2-1 a Noruega con doblete de Jude Bellingham recurriendo a la prórroga. Andreas Schjelderup había adelantado al combinado ‘vikingo’, que no pudo resistir el 1-0 a favor.

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Luego, Argentina también tuvo que recurrir al tiempo extra para superar a Suiza. Lo ganó por 3-1 gracias a un golazo de Julián Álvarez y el tanto definitivo de Lautaro Martínez. Antes, el empate se dio por los goles de Alexis Mac Allister y Dan Ndoye.

Los cruces de semifinales del Mundial 2026: horarios, días y sedes

Francia vs España | martes 14 de julio | 14:00 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Inglaterra vs Argentina | miércoles 15 de julio | 14:00 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

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Cuadro completo del Mundial 2026

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