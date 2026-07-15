MisterChip insultó a Thomas Tuchel tras la derrota de Inglaterra ante Argentina: “Cagón”

Thomas Tuchel es criticado duramente por los cambios que hizo ante Argentina que le costaron su eliminación en el Mundial 2026.

La eliminación de la Selección de Inglaterra dejó un nuevo villano en el fútbol de este país. Thomas Tuchel está siendo apuntados por todos debido a la forma en la que pensó el partido después del gol ante la Selección de Argentina. Lo cual le ha hecho ganarse muchas críticas.

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Uno de los que no dudó un solo momento en criticar al entrenador fue el famoso hombre de los datos español MisterChip. Quien en sus redes sociales publicó un comentario en contra del alemán: “TUCHEL, CAGÓN. Te vas a Miami y despues a tu casa.”, fueron sus duras palabras.

Thomas Tuchel entrenador de la Selección de Inglaterra (Foto: Getty).

Este comentario se debe a la forma en la que el alemán vio el partido ante Argentina después del gol de Anthony Gordon. Pensando más en defender que atacar. Uno de los cambios fue justo el autor del gol, quién salió por el defensor Ezri Konsa. Regalándole el protagonismo del partido al cuadro ‘albiceleste’.

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¿Qué dijo Thomas Tuchel tras ser eliminado del Mundial 2026?

El entrenador habló con la prensa después del partido, explicando su sentir de esta derrota. Aunque sorprendiendo al mencionar que le había parecido que este había sido uno de sus mejores partidos con la Selección de Inglaterra a pesar de la dura derrota.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”, comenzó diciendo.

Con respecto al uso de una línea de 5, el entrenador se justificó en que estaba buscando cerrar los espacios. Pero que no consiguió hacerlo, ya que el equipo de Lionel Messi se hizo dueña del balón al final del partido.

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“Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez”.

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