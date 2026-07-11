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El primer gol de Hernán Barcos con Sporting Cristal para la clasificación en la Copa Caliente de la Liga

Hernán Barcos debutó con Sporting Cristal y lo hizo con un gol. Al final, los 'Celestes' tuvieron que ganar por penales ante Bentín Tacna Heroica.

Hernán Barcos y su primer festejo con Sporting Cristal.
© Getty ImagesHernán Barcos y su primer festejo con Sporting Cristal.

Hernán Barcos tuvo su debut en Sporting Cristal y fue decisivo en el marcador. Es que anotó el único gol de los ‘Celestes’ para el empate ante Bentín Tacna Heroica en los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Luego, el equipo de Roberto Mosquera pudo ganar en los penales para clasificar a cuartos de final.

Luego de un primer tiempo donde el conjunto de Tacna sorprendió con un gol, Barcos anotó el empate al inicio del complemento para poner en partido a Sporting Cristal. Pese a este gol, no pudo romper la igualdad y el partido terminó en penales.

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El gol de Barcos llegó de rebote. Luego de un centro al área que Leandro Sosa conectó casi en el área chica, la atajada de Michael Sotillo permitió que el ‘Pirata’ anote empujando el balón con algo de sufrimiento. Así marcó su primer tanto con Sporting Cristal en su estreno.

Sporting Cristal lo ganó en los penales

Tras el 1-1, Sporting Cristal pudo ganarlo en los penales. César Bautista atajó un penal, mientras que Jeferson Mendoza mandó el último remate al travesaño. De esta forma, fue triunfo de los ‘Cerveceros’ por 5-4 para avanzar a los cuartos de final.

En Sporting Cristal, Cristiano da Silva falló su penal, lo que llevó a que la definición se extienda. Aún así, los ‘Celestes’ pudieron avanzar y, así, se enfrentarán a Sport Huancayo en cuartos de final.

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El cruce ante Huancayo recién se jugará en algunas semanas. Entre el 25 y 27 de agosto se disputarán todos los cruces de cuartos de final en la Copa Caliente de la Liga.

DATOS CLAVE

  • Hernán Barcos debutó con gol en el empate de Sporting Cristal ante Bentín Tacna.
  • Sporting Cristal ganó 5-4 en la tanda de penales y avanzó a cuartos.
  • Sport Huancayo será el rival de cuartos del 25 al 27 de agosto.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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