Hinchas se emocionan tras el doblete del Tunche Rivera frente a Millonarios en el Monumental

José Rivera consiguió marcar un doblete contra Millonarios y la hinchada nuevamente lo tiene en sus corazones.

Universitario de Deportes logró una victoria en casa frente a Millonarios. El conjunto de Ate tuvo una buena presentación con un José Rivera inspirado. El ‘Tunche’ que venía siendo criticado por tirar la camiseta terminó siendo el gran héroe del partido.

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El delantero comenzó desde la banca, pero en el segundo tiempo tuvo su oportunidad de ingresar al campo. Consiguiendo ser un jugador importante casi de inmediato. Pues tan solo 6 minutos después de su ingreso a la cancha, respondió al más alto nivel.

Mira el primer gol de José Rivera:

Tras anotar el 1-0 hizo un gesto que terminó siendo resaltado por el hincha, esto ya que no dudó en pedir disculpas a toda la afición que asistió al Monumental. Lo cual terminó siendo correspondido por el aficionado que lo ve al jugador comprometido.

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Mira el segundo gol de José Rivera:

Mientras tanto su segundo gol fue muy a su estilo, apareciendo de la nada para conseguir sorprender. En este caso el delantero nunca dio por perdida una pelota que fue enviada al área chica. La defensa de Millonarios no la pudo despejar, pero él si la mandó a guardar al arco rival.

Hay que mencionar un cambio importante en el once de Universitario de Deportes, que dejó el sistema con 5 en el fondo. Ahora el cuadro de Ate juega con 4 en el fondo, siendo esta la gran novedad de los ‘cremas’ de cara al comienzo del Clausura.

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¿Cuándo debuta Universitario en el Torneo Clausura?

El cuadro de Héctor Cúper debutará en el Torneo Clausura frente a ADT el próximo sábado 18 de julio. Este partido se jugará en la ciudad de Tarma desde las 13:15 horas de Perú. La transmisión del partido estará a cargo de L1 Max.

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