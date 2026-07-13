El plan de Conmebol para que la Copa del Mundo tenga 64 selecciones en 2030 continúa. Infantino habló en una entrevista sobre la posibilidad y no la descartó.

Mientras el Mundial 2026 va llegando a su fin, FIFA ya piensa en lo que será el futuro de la competencia. Para la Copa del Mundo 2030, ya están confirmadas las sedes, pero la gran incógnita pasa por el número de participantes que tendrá. La propuesta de Conmebol con 64 selecciones vuelve a estar sobre la mesa, de acuerdo a las últimas palabras del presidente Gianni Infantino.

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El Mundial 2026 ha sido un éxito con la participación de 48 combinados nacionales, de acuerdo a lo dicho por Infantino en una entrevista con el diario suizo Bluewin. Con esto, la opción de 64 puede tener un incentivo más para que pueda tener consideración.

“Es un tema que se ha examinado y debatido en los comités correspondientes una vez que termine este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar“, aseguró Infantino.

“De hecho, este fue el motivo por el que se pasó de 32 a 48 selecciones y la realidades que la medida ha sido un acierto. Ninguna de las selecciones participantes ha desentonado y todas han respondido y superado las expectativas”, insistió el mandatario. En este sentido, las actuaciones de países como Cabo Verde o República Democrática del Congo han resultado sorprendentes y es parte de lo explicado por Infantino.

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Infantino, junto al presidente de AFA, Claudio Tapia, y al mandatario de Conmebol, Alejandro Domínguez (Getty Images).

“Podemos ver que el nivel de equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar, ya no tendrá motivación para seguir mejorando“, agregó el directivo, quien, a pesar de ello, tiene otros asuntos importantes.

Es que en marzo de 2027 se define su futuro en la FIFA. En esa fecha, se hará un congreso del organismo en Marruecos donde habrá elecciones. Si todo sale de acuerdo a lo esperado, renovará su puesto en la presidencia. No obstante, el aumento del número de selecciones participantes para la Copa del Mundo puede ser un punto en contra para sus planes. Pero, de momento, la opción sigue ahí vigente.

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El plan de Conmebol para aumentar el número de selecciones en el Mundial 2030 y así beneficiar a Perú

La idea de que el Mundial 2030 se juegue con 64 selecciones fue un avance de la propia Conmebol. La propuesta ya corre por la mesa de la FIFA, pero no tiene todos los apoyos que necesita para que sea una realidad.

El medio francés RMC Sport, en un artículo publicado hace algunas semanas, aseguró que la UEFA es una de las mayores opositoras al plan de 64 selecciones para la Copa del Mundo 2030. El argumento aportado es que esta idea sólo haría que Sudamérica tenga más partidos en su torneo y le quite protagonismo. Asimismo, tampoco habría apoyo desde la Confederación Asiática (AFC).

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Por eso, la idea sigue generando debate puertas adentro de FIFA. A Infantino, la idea no le desagrada siempre y cuando esto no le genere problemas en su presidencia. Y ante tiempo de elecciones, esto es una contra para Conmebol en su plan.

Es que el Mundial con 64 selecciones podría beneficiar a los países de Sudamérica. Por ejemplo, Perú, que decepcionó en las últimas Eliminatorias para la edición 2026, podría ganarse directamente un cupo para el certamen 2030. Las plazas para Conmebol podrían ser de hasta 10 (o 9.5 plazas), lo que haría que todos participen en el Mundial, incluso sin necesidad de la Eliminatoria.

Alineación de la Selección Peruana (FPF).

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Por eso, a pesar de que no tendría partidos en Perú, lo cierto es que la Federación Peruana es una de las que más apoya a Conmebol para que el Mundial 2030 tenga 64 selecciones. Pero, todo deberá avanzar a paso lento.

¿Dónde será el Mundial de fútbol 2030?

El Mundial 2030 ya tiene confirmadas sus sedes: se celebrará en España, Marruecos y Portugal. No obstante, se anunció que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán partidos inaugurales en conmemoración del Aniversario número 100 de la historia de la Copa del Mundo.

En caso de que se aumente el número de combinados participantes a 64, es posible que los países de Sudamérica no sólo tengan partidos inaugurales en dicho torneo, sino que sean anfitriones de todo un grupo de competencia.

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Ante esto es que la UEFA no aprueba del todo la opción de que se aumente el número de selecciones participantes. Sudamérica tendría más partidos y ya no sería el Mundial de España, Portugal y Marruecos.

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