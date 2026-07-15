Universitario recibe la mejor noticia posible para su debut en el Torneo Clausura Héctor Cúper

Universitario está listo para debutar en el Torneo Clausura. Ante ADT Tarma, tiene una gran noticia para este enfrentamiento, como visitante.

El debut oficial de Héctor Cúper en Liga 1, al mando de Universitario de Deportes genera gran expectativa entre los aficionados cremas. La “U” iniciará su camino en el campeonato frente a un rival que llega sumamente golpeado en su interna.

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El periodista de L1 MAX, Ernesto Jerónimo Macedo León, reveló que ADT de Tarma atraviesa una reestructuración masiva en su plantel. Esta noticia representa un alivio impensado para el cuerpo técnico estudiantil de cara a un debut siempre complejo en la altura.

ADT cuenta con variantes para jugar ante Universitario. (Foto: X).

El desmantelamiento de ADT que favorece a Universitario

El conjunto tarmeño registra apenas 5 incorporaciones frente a las 9 bajas sensibles que sufrió en las últimas semanas. Las salidas de figuras clave como Jordan Guivin, Carlos Cabello y Luis Benites han dejado un vacío difícil de llenar en tiempo récord para su nuevo DT, Francisco Usúcar.

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Altas en ADT: Orlando Núñez, Horacio Benincasa, Jeremy Canela, Said Peralta y el DT Francisco Usúcar.

Orlando Núñez, Horacio Benincasa, Jeremy Canela, Said Peralta y el DT Francisco Usúcar. Bajas en ADT: Jhon Vega, Arthur Gutiérrez, Jordan Guivin, Anthony Cubas, Carlos Cabello, Luis Gómez, Ronny Biojó, Nicolás Rengifo y Luis Benites.

Esta falta de rodaje colectivo y la notable pérdida de jerarquía en el “Vendaval Celeste” le abren una oportunidad inmejorable al cuadro crema. Universitario buscará aprovechar esta transición para proponer un juego sólido y golpear en los momentos precisos.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario de Deportes y ADT de Tarma por la primera fecha del Torneo Clausura se disputará el sábado 18 de julio de 2026.

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La hora oficial programada para el inicio del encuentro es a las 1:15 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver en vivo el debut de Héctor Cúper?

El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Unión Tarma, un escenario que siempre exige el máximo esfuerzo físico debido a la altitud geográfica.

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Para todos los hinchas que no viajen a Junín, la transmisión en vivo estará a cargo de la señal oficial de L1 MAX, canal disponible en operadores como DIRECTV, Best Cable y Claro TV.

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