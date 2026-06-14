Quién es Julian Nagelsmann, DT de Alemania en el Mundial 2026

Con sólo 38 años, dirige a Alemania, una selección que no viene de buenos Mundiales. Conoce más sobre este joven, pero experimentado director técnico.

Julian Nagelsmann, con sólo 38 años, llega al Mundial 2026 como el entrenador de Alemania y una de las caras más jóvenes entre las selecciones grandes del torneo. Deberá dar la cara por este combinado nacional, que no viene siendo protagonista en las últimas Copas del Mundo.

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Nagelsmann tiene una difícil misión por delante como seleccionador de Alemania. Es que conduce a una selección que vuelve a plantarse con ambición fuerte en una Copa del Mundo. En la previa del torneo dejó un mensaje claro: percibió una expectativa enorme dentro del plantel, aseguró que está absolutamente convencido del grupo y remarcó que su prioridad fue armar el mejor equipo posible antes que juntar nombres.

Alemania llega al Mundial con la intención de pelear por el título. Nagelsmann asumió ese objetivo sin rodeos. En un ciclo todavía relativamente corto en la selección, el desafío pasa por sostener al equipo en la pelea grande desde el primer partido.

Julian Nagelsmann, con ropa de entrenamiento de la Selección de Alemania (Getty Images).

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Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Julian Nagelsmann?

Edad: 38 años.

38 años. Perfil actual: entrenador de la selección de Alemania .

entrenador de la selección de . Cargo: actual seleccionador nacional.

Nagelsmann ya está instalado en la élite internacional como un técnico joven para ese nivel de exigencia. No se trata de un entrenador en etapa de aprendizaje, sino del conductor de una de las selecciones con más peso histórico del fútbol mundial en pleno Mundial 2026.

Estadísticas y presente con Alemania

Partidos dirigidos antes del Mundial 2026: 25.

25. Victorias: 14.

14. Empates: 6.

6. Derrotas: 5.

5. Últimos antecedentes competitivos: cuartos de final de la Euro 2024 y cuarto puesto en la UEFA Nations League 2025 .

cuartos de final de la y cuarto puesto en la . Hoja de ruta del Mundial: viaje a Chicago el 2 de junio, base en Winston-Salem desde el 8 de junio y debut el 14 de junio ante Curazao.

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Alemania llegó al estreno mundialista después de dos amistosos positivos: venció 4-0 a Finlandia y luego 2-1 a Estados Unidos. Esa secuencia mostró a un equipo con una base competitiva clara y con margen para asumir protagonismo desde el arranque.

En la actualidad, además, hay varios focos ofensivos que explican parte de esa expectativa. Kai Havertz, Florian Wirtz y Jamal Musiala aparecen como nombres de peso en la proyección del equipo, una señal de que Nagelsmann cuenta con talento para sostener una propuesta ambiciosa.

Florian Wirtz, una de las jóvenes figuras de Alemania (Getty Images).

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El camino de Julian Nagelsmann antes de la selección alemana

Hoffenheim (2016-2019): asumió en febrero de 2016 con 28 años y se convirtió en el entrenador permanente más joven de la historia de la Bundesliga, récord vigente en 2026.

asumió en febrero de 2016 con 28 años y se convirtió en el entrenador permanente más joven de la historia de la Bundesliga, récord vigente en 2026. Primer gran impacto: evitó el descenso y luego metió al club en dos top 4 consecutivos, incluida su primera clasificación a la UEFA Champions League .

evitó el descenso y luego metió al club en dos top 4 consecutivos, incluida su primera clasificación a la . RB Leipzig (2019-2021): llevó al equipo a la semifinal de la Champions League 2019/20 , además de un subcampeonato de Bundesliga y una final de la DFB-Pokal .

llevó al equipo a la semifinal de la , además de un subcampeonato de Bundesliga y una final de la . Bayern Munich (2021-2023): ganó la Bundesliga 2021/22 y dos Supercopas consecutivas.

El ascenso de Nagelsmann fue rápido. En Hoffenheim dejó de ser una promesa para convertirse en un caso serio dentro del fútbol alemán, y en Leipzig confirmó que podía competir también en escenarios de máxima exigencia europea.

Su paso por Bayern Munich terminó de consolidarlo. Si bien no dejó un gran recuerdo, sumó títulos y confirmó que estaba preparado para dar el salto a la selección. Alemania lo fue a buscar después de ese proceso meteórico y lo puso al frente de su proyecto más sensible.

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Julian Nagelsmann ya supo dirigir a Jamal Musiala en el Bayern (Getty Images).

¿Qué rol tiene en el proyecto de Alemania para el Mundial 2026?

Nagelsmann no es solamente el seleccionador: es la cara del proyecto alemán en esta Copa del Mundo. Su discurso previo al torneo giró alrededor de tres ejes muy concretos: la ilusión del plantel, la confianza total en la lista elegida y la prioridad por construir una fortaleza colectiva.

Antes del Mundial explicó que todos los jugadores estaban muy ilusionados con el torneo y con ganas de empezar la preparación. También dejó una frase que resume su mirada sobre la convocatoria: buscó formar el mejor equipo posible como grupo, por encima de la simple acumulación de nombres.

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Esa lógica también se ve en cómo identifica a sus piezas diferenciales. Sobre Jamal Musiala, por ejemplo, sostuvo que incluso sin estar al ciento por ciento sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Su gestión apunta a una Alemania competitiva, unida y con ambición real de título.

El salto al cargo de DT de Alemania

Asumió: septiembre de 2023.

septiembre de 2023. Reemplazó a: Hansi Flick.

La llegada de Nagelsmann a la selección mayor se dio en un momento de reconstrucción. Alemania apostó por un entrenador joven, con recorrido fuerte en la Bundesliga y capacidad para devolverle una identidad competitiva a un equipo que necesitaba recuperar peso internacional.

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Desde su arribo, condujo al seleccionado hasta los cuartos de final de la Euro 2024, donde cayó 2-1 ante España. Después firmó un cuarto puesto en la UEFA Nations League 2025, tras perder 2-1 con Portugal en semifinales y 2-0 con Francia en el partido por el tercer lugar.

Es un proceso todavía joven, pero ya con señales reconocibles. Alemania mostró resultados y una idea competitiva que explican por qué Nagelsmann llegó al Mundial 2026 con respaldo.

Vida personal y perfil fuera de la cancha

En el caso de Julian Nagelsmann, no hay datos públicos suficientemente firmes para desarrollar con seguridad aspectos como pareja, hijos o familia. Su exposición está mucho más concentrada en su carrera como entrenador, su edad y su presente al frente de Alemania.

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Su perfil público es el de un técnico joven, de ascenso muy rápido en la Bundesliga y hoy convertido en el conductor de la selección alemana en pleno Mundial 2026.

Datos claves