Kylian Mbappé fue entrevistado, recordando lo que fue el partido contra la Selección Peruana. Allá por el Mundial Rusia 2018, donde campeonó.

La efervescencia por el Mundial 2026 está en su punto más alto, pero las grandes estrellas del fútbol mundial se toman un tiempo para mirar al pasado. En las últimas horas, Kylian Mbappé encendió las redes sociales al lanzar un tremendo elogio hacia la Selección Peruana, recordando el histórico impacto que dejó la hinchada incaica a nivel internacional.

Publicidad

Kylian Mbappé recordó a la Selección Peruana

Durante una entrevista exclusiva con el reconocido influencer Fiagoball, el actual crack y delantero del Real Madrid analizó los momentos más intensos de su carrera profesional. Al ser consultado sobre los escenarios donde sintió una presión hostil y una verdadera atmósfera de visitante, el capitán de la Selección de Francia sorprendió a todos al colocar a la ‘Blanquirroja’ en el segundo lugar de su podio personal.

“¿Una de las veces que me sentí más visitante por la presión de los hinchas? En el puesto dos, el partido de fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 contra Perú. Una buena hinchada. Tuve la sensación de que estábamos jugando en Perú”, confesó ‘Kiki’ de manera categórica en la charla compartida por Fiagoball.

Publicidad

El cerrojo táctico de Ricardo Gareca que marcó a Francia

Aquel compromiso disputado en el Estadio Central de Ekaterimburgo fue, para muchos analistas, el verdadero punto de quiebre para que la escuadra de Didier Deschamps lograra coronarse campeona del mundo semanas después. El estratega argentino Ricardo Gareca planteó un cerrojo defensivo impecable que maniató las principales armas ofensivas de los europeos y obligó a Francia a dar el máximo de sus capacidades.

El partido terminó con un ajustado 1-0 a favor de los ‘Bleus’ gracias a un solitario gol del propio Mbappé, quien aprovechó un rebote en el área chica para vencer las redes peruanas. Sin embargo, el trámite del juego dejó en claro que la Selección Peruana compitió de igual a igual ante la que se convertiría en la mejor plantilla del planeta en aquel momento.

Un reconocimiento que engrandece el camino de Perú

Las declaraciones del atacante merengue cobran una relevancia mayúscula en la actualidad, devolviendo al primer plano internacional aquella gesta del “equipo de todos”. La clasificación a Rusia 2018 se logró de manera heroica tras superar las Eliminatorias Sudamericanas y eliminar a Nueva Zelanda en un infartante repechaje internacional que paralizó a todo el país.

Publicidad

YEKATERINBURG, RUSSIA – JUNE 21: Kylian Mbappe anotando contra Peru en el Ekaterinburg Arena de Rusia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Hoy, en pleno desarrollo de la Copa del Mundo 2026, la voz del capitán francés reaviva el orgullo de una de las mejores aficiones del mundo. El testimonio de Mbappé ante las cámaras de Fiagoball demuestra que, más allá de los resultados en la cancha, la marea roja y blanca dejó una huella imborrable en la memoria de las máximas leyendas del fútbol contemporáneo.

DATOS CLAVE

Kylian Mbappé confesó a Fiagoball que sintió enorme presión ante la afición peruana.

Francia venció 1-0 a Perú en Rusia 2018 con gol de Kylian Mbappé.

Ricardo Gareca dirigió a la Selección Peruana durante aquel partido jugado en Ekaterimburgo.