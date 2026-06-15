Bélgica vs Egipto: alineaciones confirmadas y formaciones tácticas para el Mundial 2026

Bélgica y Egipto se enfrentan hoy por el Grupo G del Mundial 2026 con alineaciones confirmadas y figuras como De Bruyne y Salah.

El partido entre Bélgica y Egipto, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, se disputará hoy en un atractivo duelo internacional que reúne a dos selecciones con figuras de primer nivel.

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El compromiso está programado para las 14:00 horas de Perú en el Seattle Stadium, escenario que será testigo del debut de ambos combinados en la competencia mundialista.

Alineación confirmada de Bélgica

El conjunto belga apuesta por una base sólida y experiencia en todas sus líneas, con Thibaut Courtois como gran referente bajo los tres palos.

Bélgica formará con: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne; Dodi Lukebakio, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere.

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El equipo europeo confía en el talento de Kevin De Bruyne para la generación de juego, mientras que en ataque destacan Trossard y De Ketelaere como principales cartas ofensivas.

Alineación confirmada de Egipto

Egipto, por su parte, llega con una propuesta ofensiva liderada por Mohamed Salah, su máxima figura y referente del equipo.

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Egipto saldrá con: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Ramadan Ibrahim, Mohamed Hamdy Aboul-Fetouh; Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mahmoud Saber; Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mahmoud Hassan “Trézéguet”.

Los africanos buscarán explotar la velocidad y desequilibrio de sus delanteros, con Salah como principal arma en el frente de ataque.

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Grupo G y escenario del partido

Este encuentro corresponde al Grupo G del Mundial 2026, una de las zonas más competitivas del torneo, donde también participan Irán y Nueva Zelanda.

El duelo se disputará en el Seattle Stadium, escenario que alberga partidos clave de la fase de grupos y que será testigo del debut de dos selecciones con grandes aspiraciones en la Copa del Mundo.

DATOS CLAVES

Bélgica y Egipto debutan hoy en el Grupo G del Mundial 2026 en el Seattle Stadium.

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El arquero Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne integran la alineación titular de Bélgica.