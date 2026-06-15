Cuando pensaban que había un fichaje confirmado para Héctor Cúper. Universitario y Los Chankas entran en discordia por distancias económicas.

La llegada de Adrián Quiroz a Universitario de Deportes pasó de ser un fichaje inminente a una operación al borde del colapso. Las negociaciones entre la dirigencia crema y Los Chankas se han estancado debido a discrepancias insalvables en los términos financieros.

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El periodista Gustavo Peralta reveló en sus redes sociales que existe una marcada distancia entre ambos clubes respecto a la cláusula de salida. “Desde el entorno del volante señalan que esperan se arregle hoy o ya se complica todo”, advirtió el comunicador sobre el tenso panorama.

Adrián Quiroz jugando en la Selección Peruana. (Foto: X).

La guerra por la cláusula de Adrián Quiroz

El principal punto de quiebre radica en el valor real y las condiciones para liberar al talentoso mediocampista de la selección peruana. Según detalló el programa deportivo De Las Gradas A La Cancha, la directiva de Andahuaylas se planta firme en una postura económica sumamente elevada.

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“En Los Chankas sostienen que el jugador tiene una cláusula de salida de US$500 mil”, informaron en el citado espacio periodístico.

Sin embargo, esta versión contrasta directamente con lo expuesto por su representante, Marcus di Giuseppe “Bica”, en una reciente entrevista con Exitosa Deportes. El agente desmintió dicho monto y aclaró que la cláusula real es de US$250 mil, válida tanto para el torneo local como para el extranjero.

Universitario no hará locuras financieras

Por su parte, Universitario mantiene un fuerte interés en contar con los servicios de Quiroz, pero no está dispuesto a romper su presupuesto. La postura de la institución merengue es clara: quieren al futbolista, pero no aceptarán exigencias que excedan la propuesta formal que ya presentaron.

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Además, “Bica” reveló en Exitosa Deportes que el plan principal con el jugador —quien tiene contrato hasta 2027— es priorizar una venta al exterior. Esto complica aún más las intenciones de la U, que se niega a realizar una “locura económica” en medio de este fuego cruzado de informaciones.

Horas cruciales para definir el refuerzo

Con las cartas sobre la mesa, las próximas horas serán determinantes para definir el rumbo de la operación en el mercado de pases. El entorno del mediocampista presiona para que la situación se resuelva de inmediato, puesto que no pretenden prolongar una negociación desgastante.

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Si Universitario y Los Chankas no logran flexibilizar sus posturas el día de hoy, el pase se caerá de forma definitiva. De frustrarse su llegada a Ate, Quiroz permanecerá en Andahuaylas a la espera de que se abran las ventanas de transferencias en las ligas del extranjero.

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