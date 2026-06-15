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Mundial 2026

Tras empate de España y Cabo Verde, tabla de posiciones, resultados, fixture y próximos partidos del Grupo H

España no pudo quebrar la defensa de Cabo Verde, que logró un empate histórico. Así queda el Grupo H del Mundial 2026 a la espera de Arabia Saudita y Uruguay.

Cabo Verde resistió ante España.
© Getty ImagesCabo Verde resistió ante España.

España no jugó un buen partido y Cabo Verde aguantó el 0-0 para lograr un empate histórico en el inicio del Grupo H del Mundial 2026. Fue un partido con mucha emoción y un verdadero batacazo, ya que ‘La Roja’ es favorita al título e igualó ante una selección que debuta en una Copa del Mundo. Así, Arabia Saudita y Uruguay pueden meterse como líderes en caso de ganar.

Cabo Verde resistió con un gran bloque defensivo ante una España, con pocas ideas en ataque. La disciplina de los ‘Tiburones Azules’ en la parte defensiva y un gran partido del arquero Vozinha permitió aguantar el empate. Así, se rompe el grupo en un partido donde todos los pronósticos daban una victoria cómoda de ‘La Roja’.

De esta manera, Arabia Saudita y Uruguay, que jugarán más tarde, tienen la chance de quedar como líder. El ganador de este encuentro terminará la primera jornada en lo más alto del grupo H.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1España110100
2Cabo Verde110100
3Uruguay000000
4Arabia Saudita000000
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Resultados del Grupo H del Mundial 2026

FECHA 1

  • España 0-0 Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) | lunes 15 de junio
  • Arabia Saudita vs Uruguay | Hard Rock Stadium (Miami) | lunes 15 de junio

Fixture y próximos partidos del Grupo H del Mundial 2026

FECHA 2

  • España vs Arabia Saudita | domingo 21 de junio | 11:00 horas | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
  • Uruguay vs Cabo Verde | domingo 21 de junio | 17:00 horas | Hard Rock Stadium (Miami)

FECHA 3

  • Uruguay vs España | viernes 26 de junio | 19:00 horas | Estadio Akron (Guadalajara)
  • Cabo Verde vs Arabia Saudita | viernes 26 de junio | 19:00 horas | NRG Stadium (Houston)

DATOS CLAVES

  • España y Cabo Verde empataron 0-0 por el Grupo H del Mundial 2026.
  • El arquero Vozinha mantuvo el arco en cero en el Mercedes-Benz Stadium.
  • Uruguay y Arabia Saudita juegan para definir al líder del Grupo H.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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