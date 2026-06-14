Alianza Lima y Universitario trabajan en refuerzos. Pero acá han coincidido, queriendo fichar a los mismos jugadores para el Torneo Clausura.

El mercado de pases de la Liga 1 comenzó con fuerza extrema de cara al Torneo Clausura 2026. Los dos clubes más grandes del país, Alianza Lima y Universitario de Deportes, han iniciado una batalla directa en las oficinas para asegurar los mismos nombres en su pizarra táctica.

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Ambas instituciones buscan reforzar urgentemente la banda derecha debido a las debilidades y la falta de variantes que dejó el primer semestre del año. Con los objetivos deportivos al límite, las dirigencias apuntan a las mismas opciones para adueñarse de ese sector del campo.

El “Clásico” por Emilio Saba en el mercado

El lateral derecho de 25 años, Emilio Saba, es el principal foco de conflicto entre los compadres del fútbol peruano en este periodo de transferencias. El futbolista viene destacando en Sport Boys, lo que despertó el interés inicial de Universitario para potenciar su primera línea.

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La respuesta de Alianza Lima no tardó en llegar, sumándose formalmente a los sondeos para intentar ganarle el fichaje a su clásico rival. Sin embargo, la operación no será sencilla para ninguno, ya que la carta pase del jugador pertenece a Melgar y deberán romper el préstamo vigente con el cuadro rosado negociando directamente con la dirigencia arequipeña.

Jhilmar Lora en la mira por necesidades tácticas

Por otra parte, la situación del marcador de punta Jhilmar Lora sumó un nuevo capítulo de suspenso tanto en Ate como en La Victoria. Tras su paso por el Grêmio Novorizontino de la Serie B de Brasil, el exjugador de Sporting Cristal busca opciones formales para volver a competir en el torneo local debido a la falta de continuidad.

En el campamento crema existe una urgencia real, ya que el comando técnico de Héctor Cúper evalúa dejar la línea de tres defensores para usar laterales puros con proyección. No obstante, Alianza Lima también se mantiene atento a la situación del defensor, quien deberá destrabar su vínculo en el extranjero o buscar un préstamo, abriendo la puerta a exigencias económicas altas donde otros clubes con presupuesto también podrían competir.

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