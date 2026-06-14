El nuevo refuerzo de Universitario está listo. Mientras todos esperan por Gianluca Lapadula. El primer nombre para Héctor Cúper, se confirmó.

Universitario de Deportes no detiene sus planes en el mercado de fichajes para el Torneo Clausura 2026. Mientras la directiva y los hinchas aguardan con expectativa la gran llegada de Gianluca Lapadula, el primer pedido de Héctor Cúper ya está asegurado.

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El mediocampista Jordan Guivin dejará ADT de Tarma para pegar la vuelta al cuadro merengue en esta segunda mitad del año. El periodista Gustavo Peralta confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, asegurando el retorno del volante a Ate.

Jordan Guivin jugará en Universitario de Deportes. (Foto: X).

El pedido de Héctor Cúper para Universitario

La necesidad de variantes en la zona de creación obligó a la dirigencia a buscar un perfil conocido y con nulo tiempo de adaptación. El estratega argentino Héctor Cúper dio el visto bueno para la operación, considerando las múltiples competencias del equipo.

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Guivin, de 28 años, firmará un vínculo por un año y medio que lo unirá a la institución estudiantil hasta finales de la temporada 2027. Su llegada busca potenciar la primera línea de volantes de cara a los objetivos nacionales e internacionales del club.

El retiro de Martín Pérez Guedes y la purga en Ate

Este fichaje responde a una necesidad de urgencia tras el remezón provocado por Martín Pérez Guedes. El histórico volante del tricampeonato anunció su sorpresivo retiro del fútbol profesional tras el Apertura por estrictos motivos familiares, dejando un enorme vacío en la medular crema.

A la sensible baja del “Goat” se suma una importante reestructuración del plantel comandada por Cúper tras quedar fuera de la Copa Libertadores. Nombres como el delantero Sekou Gassama y el volante Miguel Silveira encabezan la lista de seis salidas confirmadas por la directiva para liberar cupos.

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Los números de Jordan Guivin que convencieron a la directiva

El volante nacional viene de firmar un destacado Torneo Apertura con la camiseta de ADT en la exigente altura de Tarma. Durante el primer certamen del año, el mediocampista ofensivo registró 5 goles en 16 partidos disputados.

Esta cuota goleadora llamó la atención en Ate, superando largamente las estadísticas de su primera etapa en la ‘U’ entre 2022 y 2023. Con el acuerdo cerrado, el futbolista se sumará a los entrenamientos en Campomar en los próximos días.

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