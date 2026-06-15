Renovó contrato hasta 2031 con Manchester City. Gvardiol, que está con Croacia en el Mundial 2026, descarta la opción del Real Madrid. ¿Qué otras opciones tiene para la zaga?

Real Madrid tiene actividad fuerte en el mercado de fichajes en Europa. Sin embargo, Jose Mourinho sufre su primer revés con la noticia de la renovación de contrato de Josko Gvardiol con el Manchester City. Tal como confirmó el periodista Fabrizio Romano, el defensa croata continuará en el conjunto del Etihad.

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Gvardiol fue uno de los nombres que habría pedido Jose Mourinho para la defensa del Real Madrid, según medios como AS y Mundo Deportivo. Su polifuncionalidad en la última línea era uno de los aspectos preferidos por parte del entrenador portugués. Es que el croata puede jugar tanto en el lateral izquierdo como de segundo marcador central.

Los ‘Merengues’, al final, reforzaron el lateral por la izquierda con el sorpresivo fichaje de Marc Cucurella, ex Barcelona, quien hasta la última temporada jugó para Chelsea. En tanto, para el lateral derecho, ya sumó a Denzel Dumfries.

Real Madrid hizo oficial el fichaje de Marc Cucurella (Real Madrid).

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Por lo cual, la zaga central pasa a ser el próximo objetivo del Real Madrid. Sin embargo, la decisión de Gvardiol representa un revés para Jose Mourinho, admirador del croata. Por lo cual, deberán evaluar alguna otra opción como marcador central.

La renovación de Josko Gvardiol con Manchester City

Tal como habían adelantado en Croacia, más exactamente Sportske Novosti, y terminó por confirmar el periodista Fabrizio Romano, Josko Gvardiol amplió su contrato con el Manchester City en las últimas horas. De esta manera, certifica su continuidad con el nuevo equipo de Enzo Maresca.

Precisamente, Maresca, reemplazante de Pep Guardiola, lo considera una pieza importante para la zaga central, lo mismo que el director deportivo Hugo Viana, de acuerdo a la información de Romano. Por eso, renovó su contrato hasta junio de 2031 (su anterior vínculo vencía a mitad de 2028).

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Josko Gvardiol extendió su contrato con Manchester City (X @FabrizioRomano).

¿Qué defensores centrales busca Real Madrid?

La directiva del Real Madrid evalúa perfiles para reforzar la defensa central en este mercado. Con la opción de Gvardiol descartada tras esta renovación, aparecen otros nombres en la consideración.

Ibrahima Konaté, Castello Lukeba, Nico Schlotterbeck y Cristian Romero son algunos de los nombres que todavía siguen en la órbita del conjunto ‘merengue’. De todas maneras, no se descarta que aparezca una opción que no haya trascendido tal como pasó con Cucurella.

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