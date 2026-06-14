Alineaciones confirmadas para Países Bajos vs Japón: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

Ambos equipos buscarán empezar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo. Conoce cómo irán desde el arranque.

La primera jornada del Grupo F del Mundial 2026 continúa este domingo con uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Países Bajos y Japón se enfrentan en un duelo que genera gran expectativa entre los aficionados, ya que ambos seleccionados buscarán comenzar su camino en la Copa del Mundo con una victoria.

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Por su parte, el conjunto neerlandés llega con una plantilla repleta de figuras consolidadas en las principales ligas europeas, mientras que los japoneses intentarán dar el golpe en su estreno apoyados en la velocidad y el talento de sus principales referentes.

Alineación confirmada de Países Bajos

Ronald Koeman apostará por una base de futbolistas experimentados para afrontar su primer compromiso mundialista. La alineación titular estará conformada por:

Verbruggen, Dumfries, Van de Ven, van Dijk, Van Hecke, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo.

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Con jugadores de la talla de Van Dijk, De Jong y Gakpo, la ‘Naranja Mecánica’ intentará imponer condiciones desde el inicio y sumar tres puntos clave en la lucha por la clasificación.

Alineación confirmada de Japón

Por su parte, Japón afrontará este importante reto con un equipo que combina juventud y experiencia internacional. Los elegidos para arrancar el encuentro son:

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Suzuki, Watanabe, Taniguchi, Hiroki Ito, Ritsu Doan, Kamada, Sano, Nakamura, Kubo, Maeda, Ueda.

Los asiáticos confían en el desequilibrio de Kubo y la capacidad goleadora de Ueda para sorprender a uno de los favoritos del grupo y comenzar el torneo con un resultado positivo.

Un partido clave en el Grupo F

Más allá de tratarse de la primera fecha, el compromiso puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Un triunfo permitiría dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que una derrota obligaría a recuperar terreno en las siguientes jornadas.

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Por ello, se espera un encuentro intenso y de alto nivel entre dos selecciones que llegan al Mundial 2026 con el objetivo de ser protagonistas.

DATOS CLAVES

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo en el debut del Mundial 2026.

El director técnico Ronald Koeman confirmó a Virgil van Dijk en la alineación titular.

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