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Mundial 2026

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Messi ante Austria

Lionel Messi volvió a tener una buena actuación en el Mundial 2026. Se convirtió en el máximo goleador histórico de este torneo con 18 goles.

Lionel Messi, líder absoluto de la tabla de goleadores del Mundial 2026.
© Getty ImagesLionel Messi, líder absoluto de la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Lionel Messi volvió a ser decisivo para la Selección Argentina. En el duelo de la segunda fecha ante Austria por el Grupo J del Mundial 2026, marcó un doblete para el 2-0 de la ‘Albiceleste’ ante Austria. De esta manera, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 18 goles. Además, lidera la tabla de goleadores del actual certamen.

Messi anotó un gol en cada tiempo y, además, falló un penal en el triunfo de Argentina ante Austria por 2-0. De esta manera, llegó a cinco anotaciones en este Mundial 2026 para quedar en absoluta libertad como líder de la tabla de goleadores.

Por detrás del ’10’ argentino, aparecen Denis Undav (Alemania) y Jonathan David (Canadá), quienes han marcado tres tantos en los dos partidos de la fase de grupos. Luego de ellos, aparece una larga lista de jugadores con dos tantos en esta Copa del Mundo, entre los que destacan Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega).

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

POSPAÍSJUGADORPJGOLES
1ArgentinaLionel MessiLionel Messi25
2=AlemaniaDenis UndavD. Undav23
2=CanadáJonathan DavidJonathan David23
4=NoruegaErling Haaland12
4=InglaterraHarry Kane12
4=FranciaKylian Mbappé12
4=JapónAyase Ueda22
4=HolandaBrian Brobbey22
4=HolandaCody Gakpo22
4=HolandaCrysencio Summerville22
4=CanadáCyle Larin22
4=JapónDaichi Kamada22
4=Nueva ZelandaElijah Just22
4=Estados UnidosFolarin Balogun22
4=MarruecosIsmael Saibari22
4=SuizaJohan Manzambi22
4=AlemaniaKai Havertz22
4=BrasilMatheus Cunha22
4=UruguayMaximiliano Araújo22
4=EspañaMikel Oyarzabal22
4=BrasilVinícius Júnior22
4=SueciaYasin Ayari22

Lionel Messi, máximo goleador de la historia de los Mundiales

Ante Argelia, marcó un hat-trick, que le permitió igualar los 16 goles de Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Pero, ahora, ante Austria, con su doblete, ya lo superó y quedó en lo más alto de dicha tabla con 18 anotaciones.

POSJUGADORSELECCIÓNGOLESPARTIDOSPROMEDIO
1Lionel MessiArgentina18280,64
2Miroslav KloseAlemania16240.67
3Ronaldo NazárioBrasil15190.79
4Kylian MbappéFrancia14150.93
4Gerd MüllerAlemania14131.08
6Just FontaineFrancia1362.17
7PeléBrasil12140.86
8Sándor KocsisHungría1152.20
8Jürgen KlinsmannAlemania11170.65
10Helmut RahnAlemania10101.00
10Gary LinekerInglaterra10120.83
10Gabriel BatistutaArgentina10120.83
10Teófilo CubillasPerú10130.77
10Thomas MüllerAlemania10190.53
10Grzegorz LatoPolonia10200.50

Messi puede ampliar la ventaja con respecto a estos grandes jugadores que integran la tabla histórica de goleadores de Mundial. Le falta el partido con Jordania de la tercera fecha del Grupo J y, luego, será tiempo de los mano a mano donde ya confirmó su presencia en los 16avos de final. Por lo cual, por lo menos, le quedan dos partidos más en la Copa del Mundo.

DATOS CLAVE

  • Lionel Messi es el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos.
  • Cinco goles anotó Messi en dos partidos para liderar el Mundial 2026.
  • Argentina derrotó 2-0 a Austria en la segunda fecha del Grupo J.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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