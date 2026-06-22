Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Messi ante Austria

Lionel Messi volvió a tener una buena actuación en el Mundial 2026. Se convirtió en el máximo goleador histórico de este torneo con 18 goles.

Lionel Messi volvió a ser decisivo para la Selección Argentina. En el duelo de la segunda fecha ante Austria por el Grupo J del Mundial 2026, marcó un doblete para el 2-0 de la ‘Albiceleste’ ante Austria. De esta manera, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 18 goles. Además, lidera la tabla de goleadores del actual certamen.

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Messi anotó un gol en cada tiempo y, además, falló un penal en el triunfo de Argentina ante Austria por 2-0. De esta manera, llegó a cinco anotaciones en este Mundial 2026 para quedar en absoluta libertad como líder de la tabla de goleadores.

Por detrás del ’10’ argentino, aparecen Denis Undav (Alemania) y Jonathan David (Canadá), quienes han marcado tres tantos en los dos partidos de la fase de grupos. Luego de ellos, aparece una larga lista de jugadores con dos tantos en esta Copa del Mundo, entre los que destacan Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega).

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

POS PAÍS JUGADOR PJ GOLES 1 Lionel Messi 2 5 2= Denis Undav 2 3 2= Jonathan David 2 3 4= Erling Haaland 1 2 4= Harry Kane 1 2 4= Kylian Mbappé 1 2 4= Ayase Ueda 2 2 4= Brian Brobbey 2 2 4= Cody Gakpo 2 2 4= Crysencio Summerville 2 2 4= Cyle Larin 2 2 4= Daichi Kamada 2 2 4= Elijah Just 2 2 4= Folarin Balogun 2 2 4= Ismael Saibari 2 2 4= Johan Manzambi 2 2 4= Kai Havertz 2 2 4= Matheus Cunha 2 2 4= Maximiliano Araújo 2 2 4= Mikel Oyarzabal 2 2 4= Vinícius Júnior 2 2 4= Yasin Ayari 2 2

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Lionel Messi, máximo goleador de la historia de los Mundiales

Ante Argelia, marcó un hat-trick, que le permitió igualar los 16 goles de Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Pero, ahora, ante Austria, con su doblete, ya lo superó y quedó en lo más alto de dicha tabla con 18 anotaciones.

POS JUGADOR SELECCIÓN GOLES PARTIDOS PROMEDIO 1 Lionel Messi Argentina 18 28 0,64 2 Miroslav Klose Alemania 16 24 0.67 3 Ronaldo Nazário Brasil 15 19 0.79 4 Kylian Mbappé Francia 14 15 0.93 4 Gerd Müller Alemania 14 13 1.08 6 Just Fontaine Francia 13 6 2.17 7 Pelé Brasil 12 14 0.86 8 Sándor Kocsis Hungría 11 5 2.20 8 Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 0.65 10 Helmut Rahn Alemania 10 10 1.00 10 Gary Lineker Inglaterra 10 12 0.83 10 Gabriel Batistuta Argentina 10 12 0.83 10 Teófilo Cubillas Perú 10 13 0.77 10 Thomas Müller Alemania 10 19 0.53 10 Grzegorz Lato Polonia 10 20 0.50

Messi puede ampliar la ventaja con respecto a estos grandes jugadores que integran la tabla histórica de goleadores de Mundial. Le falta el partido con Jordania de la tercera fecha del Grupo J y, luego, será tiempo de los mano a mano donde ya confirmó su presencia en los 16avos de final. Por lo cual, por lo menos, le quedan dos partidos más en la Copa del Mundo.

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