Argentina beneficiada en el Mundial 2026: IFAB confirmó escándalo arbitral contra Suiza

El partido del Mundial 2026: Argentina vs. Suiza se sigue comentando. Porque IFAB reveló enorme polémica, en favor del combinado albiceleste.

Un terremoto reglamentario sacude el panorama futbolístico tras el cruce de cuartos de final entre Argentina y Suiza. Lo que en la cancha se resolvió con la expulsión del delantero helvético Breel Embolo y la posterior clasificación albiceleste, hoy tiene confirmación oficial de la IFAB: el uso del VAR violó el reglamento y perjudicó directamente al conjunto europeo.

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El origen del caos en Argentina vs. Suiza

La jugada arrancó con una supuesta falta de Leandro Paredes sobre Breel Embolo. El árbitro principal amonestó al mediocampista argentino; sin embargo, desde la cabina del VAR llamaron al colegiado bajo el argumento de un “error de identidad”.

La polémica por la decisión donde son protagonistas Leandro Paredes y Breel Embolo. (Foto: X).

Fue allí donde ocurrió el cortocircuito arbitral:

El juez acudió al monitor y le retiró la tarjeta amarilla a Paredes. En lugar de reanudar el juego, rearbitró la jugada completa. Sancionó una simulación de Embolo, le mostró su segunda tarjeta amarilla y lo mandó a los vestuarios.

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La IFAB aclara la norma: Un fallo antirreglamentario

Ante el revuelo internacional y el reclamo formal de la federación suiza, la International Football Association Board (IFAB) emitió un pronunciamiento aclaratorio determinante.

El organismo garante de las reglas de juego remarcó que la literalidad sobre el “error de identidad” sirve únicamente para identificar al jugador correcto, pero “la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”.

La clave del escándalo: El protocolo VAR no permite revisar si hubo o no simulación para mostrar una segunda tarjeta amarilla. El árbitro solo tenía potestad para corregir a quién le correspondía la tarjeta, jamás para juzgar nuevamente la acción y expulsar al atacante suizo.

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Un precedente amargo en la Copa del Mundo

La rectificación de la IFAB expone una falla grave en la aplicación de la tecnología durante un partido de eliminación directa. Aunque el resultado del encuentro ya es inamovible, la confirmación oficial deja una mancha indeleble en el torneo: Suiza jugó con diez hombres por una decisión que jamás debió tomarse en el VAR, beneficiando directamente el camino de la selección argentina en la cita planetaria.

DATOS CLAVE

La IFAB confirmó el uso antirreglamentario del VAR en el partido Argentina contra Suiza.

Breel Embolo fue expulsado por doble amarilla tras una revisión no permitida del VAR.

El error de identidad solo sirve para identificar al jugador, no para rearbitrar faltas.