Dani Olmo pone en duda las disculpas de Roberto Ayala tras agresión: “Seguramente no se arrepiente”

El jugador español respondió a las disculpas de Roberto Ayala y puso en duda el arrepentimiento del argentino.

Dani Olmo, campeón del mundo con la selección de España, rompió su silencio tras las disculpas públicas de Roberto Ayala, integrante del comando técnico de Argentina.

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El mediocampista se refirió a los hechos ocurridos en la final del Mundial 2026, donde varios futbolistas de la ‘Roja’ denunciaron haber sido agredidos, y dejó clara su postura sobre el mensaje del exdefensor argentino.

Tras el silbatazo final en el MetLife Stadium, Roberto Ayala protagonizó un altercado con futbolistas del combinado europeo. En medio de la tensión, el integrante del comando técnico argentino terminó golpeando a Olmo, quien decidió no reaccionar y se retiró del campo junto al resto de sus compañeros.

🗣️🇦🇷 Roberto Ayala, ayudante de Scaloni en la Selección Argentina, ha pedido perdón por este momento con Dani Olmo tras la final del Mundial:



"Fue más un EMPUJÓN que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir. Si veo a Dani le pediré DISCULPAS en persona"



"Obviamente que… — Madrid Sports (@MadridSports_) July 22, 2026

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Dani Olmo no cree en arrepentimiento de Ayala

De acuerdo con el diario AS, Dani Olmo conversó con los medios sobre lo sucedido en la final del Mundial 2026 y puso en tela de juicio la sinceridad de las disculpas que posteriormente ofreció Roberto Ayala por lo ocurrido.

“Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe”, expresó el jugador español.

Las declaraciones de Roberto Ayala

Algunos días después de la final, Roberto Ayala se pronunció en una entrevista con Valencia Capital Radio sobre el incidente. El integrante del comando técnico argentino restó importancia a lo sucedido al asegurar que todo fue “un empujón y nada más”, además de manifestar que estaba dispuesto a pedirle disculpas a Dani Olmo y expresarle su arrepentimiento por la agresión.

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“Es como que para mí hay que cortar las cosas. Por eso digo que me hago cargo, porque fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Simplemente fue un empujón y nada más. Si yo lo veo a Dani Olmo obviamente que le pediría las disculpas en persona, no tengo la posibilidad en estos momentos, pero ya está”, expresó Ayala ante el citado medio.

DATOS CLAVES

Dani Olmo cuestionó la veracidad de las disculpas públicas ofrecidas por Roberto Ayala.

Roberto Ayala agredió al futbolista Dani Olmo tras finalizar el Mundial 2026.

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