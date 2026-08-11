Deportivo Cali dio a conocer el parte médico del jugador. Se confirmó que deberá pasar por el quirófano. Se encuentra fuera de peligro.

Se siguen conociendo detalles sobre la tragedia ocurrida en Colombia producto del terremoto del pasado lunes 10 de agosto en el departamento de Chocó. Ronaldo Pájaro, futbolista de Deportivo Cali y compañero del peruano Pedro Gallese, sufrió las consecuencias del sismo. Tuvo que saltar de un balcón, sufrió algunos traumatismos y deberá ser operado.

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El propio Ronaldo Pájaro reveló lo que tuvo que vivir durante el sismo, al tiempo que Deportivo Cali informó de su estado de salud a través de un comunicado oficial. El jugador se vio obligado a tomar una decisión forzada y saltó de un segundo piso para evitar una tragedia mayor.

“Estoy bien, gracias a Dios. Mi familia también, todos están bien. Sucedió que durante el terremoto me tocó saltar desde un segundo piso por el balcón y sufrí un golpe en el codo, pero ya estoy bien. Ya estoy en intervención. El médico está pendiente para la intervención y a ver qué prosigue”, dijo en un audio difundido por Blu Radio.

El comunicado de Deportivo Cali sobre Ronaldo Pájaro

Deportivo Cali informó el estado de Ronaldo Pájaro a través de un comunicado oficial, difundido en sus redes sociales oficiales. A continuación, todo el escrito:

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PARTE MÉDICO

Santiago de Cali, 11 de agosto de 2026

El Departamento Médico del Deportivo Cali informa sobre el estado de salud del jugador Ronaldo Pájaro:

Durante el día de ayer, el jugador sufrió una caída que le ocasionó un fuerte traumatismo en el costado derecho de su cuerpo, con mayor afectación en el codo y el tobillo.

Tras ser trasladado a la Clínica Valle del Lili y realizarse los estudios correspondientes, se confirmó una luxofractura de codo y una fisura del maléolo medial del tobillo.

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Debido a la inestabilidad de la articulación del codo, Ronaldo será sometido a intervención quirúrgica. Por su parte, la lesión en el tobillo será manejada mediante tratamiento conservador.

El jugador permanece bajo seguimiento y cuidado del equipo médico. Su evolución y los tiempos de recuperación serán informados oportunamente de acuerdo con su progreso clínico.

Club Profesional Deportivo Cali S.A.

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¿Cómo está Pedro Gallese tras el terremoto en Colombia?

Por su parte, Pedro Gallese no sufrió mayores consecuencias con el terremoto en Colombia. Así lo informó el periodista Kevin Pacheco en el programa Fútbol Satélite, poco después de conocerse la noticia del terremoto en Colombia.

“Hubo un terremoto en Colombia, más de 7 grados. Se ha sentido en Cali e intenté hablar con alguien cercano a Pedro Gallese y me dijeron que él está bien, que se sintió un susto. Estaba en su casa y felizmente está todo bien“, supo decir el reconocido comunicador.

DATOS CLAVE

Ronaldo Pájaro saltó de un segundo piso durante el terremoto en Colombia.

saltó de un segundo piso durante el terremoto en Colombia. Luxofractura de codo requerirá cirugía en la Clínica Valle del Lili.

requerirá cirugía en la Clínica Valle del Lili. Pedro Gallese resultó ileso tras el sismo de más de 7 grados.