El portero nacional se pronunció sobre las versiones que lo acercan a un posible regreso a Alianza Lima tras el arranque del Torneo Clausura.

Pedro Gallese tomó la palabra tras la victoria de Deportivo Cali frente a Jaguares por la liga colombiana y fue consultado sobre las versiones que lo acercan a un posible retorno al fútbol peruano para volver a defender los colores de Alianza Lima.

Publicidad

En los últimos días, el nombre del ‘Pulpo’ volvió a tomar fuerza en el mercado de fichajes. Aunque en un momento su regreso a La Victoria parecía una posibilidad concreta, el panorama cambió y la operación se habría complicado debido al monto que el club ‘íntimo’ tendría que pagar para concretar su salida del club colombiano.

Además, tanto la directiva de Deportivo Cali como el técnico Rafael Dudamel tienen la intención de mantener a Gallese en el plantel, al menos hasta que concluya su contrato al finalizar la próxima temporada.

¿Qué dijo Pedro Gallese al respecto?

Al ser consultado en la zona mixta tras el encuentro, Gallese respondió lo siguiente: “Uno lo maneja con tranquilidad, yo creo que ya tengo años jugando al fútbol y sé manejar este tipo de emociones. Estoy concentrado en el Deportivo Cali, en ayudar al grupo y al equipo para salir campeón este año“.

Publicidad

Más adelante, el arquero explicó cuál es su principal objetivo con Deportivo Cali durante la presente temporada: “El objetivo es claro, como todos, es salir campeón, pero vamos ahí pasito a pasito“.

Finalmente, Gallese aseguró que se encuentra a gusto en Colombia: “Sí, claro, igual tengo mi familia aquí, tengo mis hermanos allá, pero estoy contento, mi familia está contenta, que es lo más importante“.

¡ROMPIÓ EL SILENCIO!🟢🇵🇪 Tras el triunfo ante Jaguares, Pedro Gallese habló sobre el interés de Alianza Lima y lo contento que está en defender el arco azucarero en este nuevo semestre.#zonamixta#deportivocali#ligabetplay#pedrogallese#sportsfans pic.twitter.com/dN7KhGvQxI — Sportsfansco (@sportsfanscali) July 25, 2026

Publicidad

Una de las figuras de Deportivo Cali

Pedro Gallese atraviesa un gran presente con Deportivo Cali. Hasta el momento, el arquero peruano ha logrado mantener su arco en cero en 10 oportunidades, un registro que evidencia la regularidad y el destacado rendimiento que viene mostrando en la Liga Colombiana.

DATOS CLAVES

Pedro Gallese habló sobre el rumor de su posible regreso a Alianza Lima.

El arquero Pedro Gallese desea salir campeón con Deportivo Cali en la presente temporada.

Publicidad