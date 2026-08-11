Felipe Chávez dejaría Bayern Múnich: todos los clubes de Europa que lo pretenden

Bayern Múnich lo volvería a ceder a préstamo. Clubes de Alemania, España y Portugal estarían interesados en su llegada. Conoce los detalles.

Felipe Chávez será uno de los nombres a seguir en el mercado de fichajes de Europa. Es que el volante peruano de 19 años, de buena pretemporada, saldría del Bayern Múnich en calidad de cedido y hay varios clubes de Primera División de las ligas más importantes del ‘Viejo Continente’ que lo pretenden.

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Bayern Múnich ha contado con Felipe Chávez durante los partidos de pretemporada. Las actuaciones del joven futbolista han sido muy buenas, a tal punto que registró tres goles y dos asistencias (doblete de goles y de asistencias al FC Rottach-Egern y un tanto al Jeju SK).

De hecho, se llegó a pensar que el volante peruano podría quedarse en el Bayern a pelear un lugar. Sin embargo, durante los últimos días, esto ha cambiado y la postura del club sería una nueva cesión en donde se le garanticen minutos de juego durante la temporada 2026/2027.

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Los clubes de Europa que pretenden a Felipe Chávez

Desde Alemania ha trascendido que Bayern Múnich quiere ceder a Felipe Chávez a algún equipo de Europa y se buscará su salida durante los últimos días del mercado. Así lo aseguró el periodista Kerry Hau de Sky Sport Alemania.

A su vez, reveló algunos clubes que estarían interesados en los servicios de Chávez. Los equipos que mencionó esta fuente son dos de la Bundesliga, como son Wolfsburgo y Paderborn; uno de LaLiga de España, el cual sería el Deportivo La Coruña; y tiró que hay un club de la Primeira Liga de Portugal que también lo pretende.

La información sobre el futuro de Felipe Chávez (X @kerry_hau).

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Así, se espera que ‘Pippo’ pueda ver minutos importantes para seguir con su crecimiento durante esta temporada 2026/2027. No obstante, se espera que no se repita lo ocurrido con el Köln, que lo tuvo a préstamo durante la segunda parte de la temporada 2025/2026, pero que le dio pocos minutos (96 minutos en 7 partidos).

Bayern Múnich no perderá a Felipe Chávez

La intención del Bayern es que Chávez continúe perteneciendo al club. Por eso, se habla de una cesión a cualquiera de estos clubes europeos. Cabe aclarar que el peruano tiene contrato hasta 2028 en el conjunto ‘bávaro’.

De todas maneras, las condiciones del préstamo dependerán de lo que defina tanto Bayern como el propio jugador con el club que, finalmente, obtenga sus servicios.

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