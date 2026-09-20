¿A qué hora se juega Bournemouth vs. Liverpool y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

Bournemouth recibe a Liverpool este domingo 20 de septiembre por la Premier League. Conoce horario, las señales de transmisión y los principales datos del partido.

Bournemouth recibe a Liverpool hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, en el Vitality Stadium por la jornada 5 de la Premier League 2026/2027. El partido inicia a las 8:00 A.M. de Perú con el arbitraje de Michael Oliver y Craig Pawson en el VAR.

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El equipo local llega a esta fecha en el puesto 16 con 3 puntos en 4 partidos. Además, viene de una victoria por 2-1 ante la Real Sociedad en la UEFA Europa League, aunque Marco Rose dejó abierta la gestión de rotaciones y minutos tras el viaje a San Sebastián, supeditada a la evaluación física del plantel.

El Liverpool, por su parte, aparece en la décima posición con 6 unidades en 4 fechas y afronta este compromiso luego de vencer 3-1 al Tottenham Hotspur en la EFL Cup. Andoni Iraola consideró en la previa que los Reds llegan con ventaja de descanso, ya que el Bournemouth disputó su partido europeo dos días después.

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Como antecedente puntual, el último enfrentamiento registrado entre ambos en Bournemouth terminó con triunfo local por 3-2 el 24 de enero de 2026. En aquella ocasión, los ‘Cherries’ eran dirigidos precisamente por Andoni Iraola. Ahora, será su rival.

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¿Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Liverpool?

El partido entre Bournemouth y Liverpool, que se juega en el Vitality Stadium, cuenta con las siguientes opciones de transmisión por TV y streaming online:

Perú y toda Sudamérica: Disney+ Premium

México: FOX+ y FOX One

y Estados Unidos: fuboTV , Peacock , Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo y USA Network

, , , y España: DAZN, DAZN 1 y Movistar+

¿A qué hora se juega Bournemouth vs. Liverpool?

Bournemouth vs. Liverpool se juega hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, por la Premier League. Estos son los horarios confirmados:

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6:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 7:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 8:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 9:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 10:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 15:00 | España

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