Manchester City vs. Sunderland: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

Manchester City recibe a Sunderland hoy, domingo 20 de septiembre, por la Premier League. Revisa horario, las opciones de transmisión y todos los detalles para seguir el partido.

Manchester City recibe a Sunderland este domingo 20 de septiembre de 2026 en el Etihad Stadium de Manchester, por una nueva jornada de la Premier League 2026/2027, en un partido programado para las 8:00 A.M. de Perú. El cuadro local llega a este encuentro como líder con 12 puntos en cuatro partidos, mientras que su rival aparece en el puesto 14 con cuatro unidades.

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El equipo de Enzo Maresca viene de golear 5-0 a Norwich City por la EFL Cup, jugando con muchos habituales suplentes, y encadena cinco victorias en sus últimos cinco partidos. Además, el entrenador consideró en la previa que su rival de este domingo será la prueba más exigente que ha tenido su equipo hasta este momento de la temporada.

Sunderland, dirigido por Régis Le Bris, llega después de vencer 1-0 a AZ Alkmaar por la UEFA Europa League. En sus últimos cinco encuentros registra tres victorias, un empate y una derrota, un recorrido que lo mantiene por ahora en la parte baja de la tabla en este arranque de la liga.

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El antecedente más reciente entre ambos fue el 0-0 del 1 de enero de 2026. Antes, Manchester City ganó 3-0 en el Etihad Stadium el 6 de diciembre de 2025.

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¿Dónde ver EN VIVO Manchester City vs. Sunderland?

El partido entre Manchester City y Sunderland, que se disputa en el Etihad Stadium, tiene las siguientes opciones de transmisión por TV y streaming online en cada país:

Perú y toda Sudamérica: Disney+ Premium

México: FOX México y FOX One

y Estados Unidos: Peacock , NBCSN y fuboTV

, y España: DAZN, DAZN 2 y Movistar+

¿A qué hora se juega Manchester City vs. Sunderland?

Manchester City vs. Sunderland se juega hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, por la Premier League, en los siguientes horarios en cada país:

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6:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

7:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

8:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

9:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

10:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

15:00 | España

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