Dónde ver EN VIVO el amistoso Liverpool FC vs. Como 1907: hora, canales de TV y streaming online

Liverpool FC y Como 1907 se enfrentan hoy domingo 16 de agosto en dos partidos de pretemporada. El primero se juega a puerta cerrada, mientras que el segundo sí es abierto al público y se juega en Anfield. A continuación, te revelamos los detalles de cada encuentro.
Liverpool y Como disputan sus últimos partidos amistosos de pretemporada antes de sus respectivos inicio en la Premier League y la Serie A. Los ‘Reds’ vienen de caer en su último duelo de preparación por 3-2 ante AS Mónaco, mientras que el club italiano empató 1-1 ante Arsenal, aunque perdió por penales.
Ambos se enfrentarán en dos partidos amistosos este domingo. Los dos partidos se jugarán a 90 minutos cada uno, pero con diferencia de horarios y también de presencia del público.
¿Dónde ver EN VIVO Liverpool FC vs. Como 1907?
Liverpool FC vs. Como 1907 tienen dos amistosos este domingo 16 de agosto, que se juegan de la siguiente manera: el primero, a puerta cerrada, y el segundo, con público en Anfield. Ambos partidos tendrán transmisiones similares y se puede ver en vivo por Claro Sports vía streaming online para toda Latinoamérica.
¿A qué hora se juega Liverpool FC vs. Como 1907?
El primer partido entre Liverpool FC y Como 1907, programado para este domingo 16 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 5:30 a.m.
- México (Ciudad de México): 4:30 a.m.
- Chile: 6:30 a.m.
- Argentina y Uruguay: 7:30 a.m.
- Estados Unidos: 3:30 a.m. PT / 4:30 a.m. MT / 5:30 a.m. CT / 6:30 a.m. ET
En tanto, el segundo partido entre ‘Reds’ y ‘Larianos’ también está estipulado para este domingo 16 de agosto, pero con estos horarios en cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.
- México (Ciudad de México): 11:00 a.m.
- Chile: 1:00 p.m.
- Argentina y Uruguay: 2:00 p.m.
- Estados Unidos: 10:00 a.m. PT / 11:00 a.m. MT / 12:00 p.m. CT / 1:00 p.m. ET
DATOS CLAVE
- Liverpool FC y Como 1907 jugarán dos partidos amistosos este domingo 16 de agosto.
- Anfield albergará el segundo encuentro con público; el primero será a puerta cerrada.
- Claro Sports transmitirá en vivo vía streaming ambos partidos para toda Latinoamérica.