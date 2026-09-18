Brighton vs. Arsenal: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

Brighton y Arsenal se ven las caras en Falmer Stadium por la fecha 5 de la Premier League 2026/2027. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Brighton y Arsenal juegan este sábado 19 de septiembre en Falmer Stadium en el partido correspondiente a la fecha 5 de la English Premier League 2026/2027. El partido inicia a las 9:00 AM de Perú y cuenta con el arbitraje de Darren England con Tim Wood en el VAR.

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Los ‘Seagulls’, dirigidos por Fabian Hürzeler, buscan meterse en los puestos de adelante en la tabla de posiciones y quitarle el invicto a su rival. Con 7 puntos en 4 fechas, van en el sexto lugar y vienen de golear 5-0 a Coventry City en este torneo, mientras que eliminaron de la Copa de la Liga al Manchester United tras vencerlos por 3-2.

Los ‘Gunners’, por su parte, con Mikel Arteta a cargo, tienen puntaje perfecto en cuatro fechas: 12 puntos producto de sus victorias ante Coventry City, Aston Villa, Chelsea y Sunderland. En tanto, por la Copa de la Liga, con mayoría de suplentes eliminó a Ipswich Town con goleada 4-2.

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¿A qué hora se juega Brighton vs. Arsenal?

Brighton vs. Arsenal, duelo de la Premier League que se disputa este sábado 19 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

7:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

8:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

9:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

10:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

11:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

16:00 | España

¿Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Fulham?

El partido entre el Brighton y el Arsenal, que se juega en Falmer Stadium, cuenta con las siguientes opciones de transmisión en TV y streaming online para cada país:

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Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): ESPN y Disney+ Premium

y Brasil: CazéTV

México: Max México

Estados Unidos: Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , Peacock , USA Network y fuboTV

, , , y España: DAZN, DAZN 1, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y Movistar+

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