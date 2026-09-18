Brighton vs. Arsenal: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

Brighton y Arsenal juegan este sábado 19 de septiembre en Falmer Stadium en el partido correspondiente a la fecha 5 de la English Premier League 2026/2027. El partido inicia a las 9:00 AM de Perú y cuenta con el arbitraje de Darren England con Tim Wood en el VAR.
Los ‘Seagulls’, dirigidos por Fabian Hürzeler, buscan meterse en los puestos de adelante en la tabla de posiciones y quitarle el invicto a su rival. Con 7 puntos en 4 fechas, van en el sexto lugar y vienen de golear 5-0 a Coventry City en este torneo, mientras que eliminaron de la Copa de la Liga al Manchester United tras vencerlos por 3-2.
Los ‘Gunners’, por su parte, con Mikel Arteta a cargo, tienen puntaje perfecto en cuatro fechas: 12 puntos producto de sus victorias ante Coventry City, Aston Villa, Chelsea y Sunderland. En tanto, por la Copa de la Liga, con mayoría de suplentes eliminó a Ipswich Town con goleada 4-2.
¿A qué hora se juega Brighton vs. Arsenal?
Brighton vs. Arsenal, duelo de la Premier League que se disputa este sábado 19 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:
- 7:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 8:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 9:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 10:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 11:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 16:00 | España
¿Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Fulham?
El partido entre el Brighton y el Arsenal, que se juega en Falmer Stadium, cuenta con las siguientes opciones de transmisión en TV y streaming online para cada país:
- Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): ESPN y Disney+ Premium
- Brasil: CazéTV
- México: Max México
- Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, USA Network y fuboTV
- España: DAZN, DAZN 1, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y Movistar+
DATOS CLAVE
- Brighton y Arsenal juegan este sábado 19 de septiembre a las 9:00 AM (Perú).
- ESPN y Disney+ transmiten el partido en vivo para Perú y Sudamérica.
- Arsenal llega invicto con 12 puntos y Brighton suma 7 unidades.