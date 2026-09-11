Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Fulham: hora, canales de TV y streaming online

Liverpool recibe al Fulham este sábado 12 de septiembre por la Premier League. Revisa las opciones de transmisión, horario y más detalles del duelo.

Liverpool y Fulham se enfrentan en Anfield este sábado 12 de septiembre de 2026 en Anfield, por la jornada 4 de la Premier League. El encuentro está programado para las 9:00 A.M. (hora peruana) con el arbitraje de Tom Bramall con Tony Harrington en el VAR.

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Liverpool busca cortar una racha de tres empates consecutivos en Anfield por la Premier League, lo que añade presión a su presentación en casa pese a llegar con un saldo reciente positivo. El Fulham, en cambio, todavía no suma puntos en el arranque del campeonato.

Los ‘Reds’ vienen de ganar por UEFA Champions League por 2-1 al Atlético de Madrid, por lo que llega con confianza. Antes, había ganado como visitante 2-0 a Ipswich Town. Así, han iniciado de gran forma en el torneo europeo, mientras que en Premier están ubicados en el sexto puesto con 5 puntos.

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El equipo visitante perdió en sus tres primeras jornadas ligueras: 2-3 ante el Chelsea, 0-1 frente al Sunderland y 2-3 contra el Crystal Palace. Así, con este mal arranque buscarán recuperarse para salir de la decimonovena ubicación en la tabla de posiciones, es decir, de la zona de descenso.

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¿Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Fulham?

El partido entre el Liverpool y el Fulham, que se juega en Anfield, cuenta con las siguientes opciones de transmisión en TV y streaming online para cada país:

Perú y toda Sudamérica y Caribe: Disney+ Premium

México: FOX One

Centroamérica: FOX+

Estados Unidos: NBCSN , Peacock , SiriusXM FC y fuboTV

, , y España: DAZN, DAZN 1 y Movistar+

¿A qué hora se juega Liverpool vs. Fulham?

Liverpool vs. Fulham, duelo de la Premier League que se disputa este sábado 12 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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7:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

8:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

9:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

10:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

11:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

16:00 | España

DATOS CLAVE