Alineaciones de Bournemouth y Leeds por la Premier League: formaciones probables

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Vitality Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth viene de ganarle 3-0 a Manchester United y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Leeds viene de empatar 0-0 con Sunderland y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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